Zonder een buitje, wonder of perfect geplande en ook uitgevoerde opzettelijke crash zoals die in 2008 van Nelson Piquet jr, lijkt aan de zegereeks van zowel Red Bull als Max Verstappen in de Tropen een einde te komen. “Het wordt een lange en zware avond”, denkt de wereldkampioen, die de laatste tien races won.

Van bovenstaande drie scenario’s is het laatste natuurlijk uitgesloten. Vijftien jaar na dato is Crashgate nog steeds actueel. Felipe Massa is in een spraakmakend gevecht verwikkeld met de internationale autosportfederatie (FIA) en rechtenhouder (FOM) om de wereldtitel van 2008 alsnog te kunnen claimen. Volgens de Braziliaan kostte de overwinning destijds van Piquets teamgenoot Fernando Alonso hém uiteindelijk de wereldtitel.

Zeven jaar later en op hetzelfde stratencircuit maakte de wereld kennis met de standvastigheid van een Nederlandse tiener. Verstappen sprak er één woord uit, no, op de vraag van Toro Rosso’s teamleiding om collega Carlos Sainz voorrang te verlenen. De toenmalige 17-jarige debutant gaf er zijn visitekaartje mee af op weg naar een indrukwekkende serie zeges, wereldtitels en grote schare nieuwe fans.

Met gewaagde, onvoorspelbare en meestal foutloos uitgevoerde inhaalmanoeuvres heeft Verstappen sinds zijn entree in de Formule 1 nogal wat harten gestolen. In Singapore staat hem een volgende, pittige klus te wachten, al moeten daar volgens hem geen wonderen van worden verwacht. “In Spa kun je vanaf de twintigste plek met een goede auto nog winnen, hier niet”, beweerde Verstappen na de geflopte kwalificatie (P11). Inhalen in de Singaporese straten is een grote uitdaging, daarnaast mist Red Bulls RB19 daarvoor ook de noodzakelijke extra snelheid.

Volgens Mercedes’ teambaas Toto Wolff zijn beide Red Bulls in de Aziatische metropool bij voorbaat veroordeeld tot een bijrol. De Oostenrijker kent het gevoel een jaar lang overal zo dominant te zijn en in Singapore vervolgens niet vooruit te kunnen komen. In 2015 stond er bij alle Grands Prix een coureur van Mercedes, oppermachtig in dat seizoen, op het podium. Behalve in Singapore, een race die onder unieke omstandigheden wordt gereden en teams vaker voor problemen met de afstelling stelt.

Kan Carlos Sainz zijn pole onder kunstlicht in Singapore wel verzilveren? FOTO’S Motorsportimages

Met George Russell, hij vertrekt vanaf de tweede plek, heeft Mercedes een voorname troef in handen de hegemonie van Red Bull te doorbreken. De Brit is na de zomerstop in topvorm en heeft als een van de weinige coureurs nog een set ongebruikte mediumbanden over, voor het geval dat. Want de safety car is in de stadsstaat nooit ver weg… Of het extra setje mediums doorslaggevend gaat worden, hangt uiteraard van veel andere zaken én de omstandigheden af. De kans op een bui is in Singapore altijd aanwezig. Vorig jaar werd de race daardoor nog bijna een uur uitgesteld.

Carls Sainz vertrekt de race vanaf pole. De Spanjaard was in de vrije trainingen al supersnel in de Ferrari SF-23. Twee weken geleden in Monza kwalificeerde hij zich ook al als eerste, maar kon in de race beide Red Bulls – de auto’s zijn meestal meer op de race afgesteld – niet weerstaan. De vooruitzichten voor Singapore zijn door de karakteristiek van het stratencircuit desondanks beter, gelooft de Spanjaard. Toch onderschat hij de Red Bulls niet. “Onze racesnelheid op vrijdag in de training was heel goed”, waarschuwt Sergio Pérez, die als dertiende vertrekt.

Vooralsnog lijkt het erop dat Ferrari (Sainz & Leclerc), Mercedes (Russell & Hamilton) en McLaren (Norris) op het Marina Bay Street Circuit om de prestigieuze dagprijs zullen gaan vechten. Maar in Singapore is, zo heeft het verleden wel bewezen, niets wat het lijkt…

Wat je verder nog moet weten over de GP Singapore

-Max Verstappen heeft de race op het Marina Bay Street Circuit nog nooit gewonnen

-Fernando Alonso kan een record breken: wanneer hij minimaal 24 ronden rijdt, bereikt hij als eerste coureur 100.000 F1-racekilometers

-Sergio Pérez rijdt in de Aziatische stadsstaat zijn 250e GP

-Het stratencircuit is dit jaar aangepast, telt vier bochten minder en is daardoor ook iets korter

-De GP Singapore is live te zien op streamingsdienst Viaplay. De uitzending begint om 13.00 uur

-Een eenstopsstrategie is volgens bandenleverancier Pirelli de snelste strategie

-Red Bull heeft al vijftien races op een rij gewonnen (veertien dit jaar, vorig jaar Abu Dhabi)