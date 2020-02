Preview Special donderdag in de winkel, dé F1-gids voor 2020

Vanaf donderdag ligt de FORMULE 1 Preview Special in de winkel en op de mat. Onze jaarlijkse, complete seizoengids bundelt de statistieken van alle teams, alle coureurs en alle Grands Prix. Zo heb jij altijd een overzichtelijke servicegids bij de hand.

Samen met onze experts Giedo van der Garde, Christijan Albers en Nyck de Vries blikken we vooruit op het seizoen 2020. We bespreken alle teams en coureurs, blikken vooruit op alle Grands Prix en bekijken met onze techniekexpert Rob van den Heijkant alvast de eerste technologische nieuwigheden van 2020. Ook alle Nederlandse uitzendtijden van de races zijn overzichtelijk gerangschikt.

De 100 pagina dikke FORMULE 1 Preview Special ligt vanaf donderdag in de winkel. Een must have voor elke Formule 1-liefhebber.