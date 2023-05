Entertainment, show, spektakel. Tot vreugde van de Amerikaanse organisatie heeft het er alle schijn van dat de Grand Prix van Miami zondag precies dat alles zal brengen. Titelverdediger Max Verstappen die voor een inhaalrace staat, een subtop en middenveld waarin het erg spannend is en misschien zelfs nog wat regen; pak de popcorn er maar bij.

In de Verenigde Staten houden ze wel van een goede film en de race van zondag kan zomaar een thriller worden. Met Sergio Pérez op pole position in de snelle Red Bull lijkt een zege voor de Mexicaan op papier aanstaande, maar hij zei zelf al dat hij tot de kwalificatie van zaterdag een slecht weekend kende. Pérez reed weliswaar de snelste tijd, maar had geluk dat de sessie daarna afgevlagd werd. Is hij ook de snelste man van het weekend? Nee.

Wie dan wel? Max Verstappen. De Nederlander start weliswaar na een eigen fout als negende, maar toonde in de vrije trainingen aan dat er op hem geen maat staat. Kan hij dat in de wedstrijd tonen door een gooi te doen naar winst? Het wordt lastig, voorspelde hij zaterdag na de kwalificatie. “Maar niet onmogelijk”, voegde hij daar in één adem aan toe.

(Tekst gaat verder onder de foto)

(Motorsport Images)

Als plek twee echter het hoogst haalbare blijkt en Pérez (weer) een wedstrijd wint, wordt het kampioenschap zowaar spannend. Sterker nog, de Mexicaan kan zomaar de nieuwe leider zijn na de Grand Prix van Miami. Heeft Verstappen – het zit hem nog niet altijd mee dit seizoen – dan nu echt een serieuze uitdager binnen eigen gelederen? Die vraag geeft vooraf al een extra dimensie aan de race in Miami.

Gevechten en grip

Reken maar dat het sowieso een spannende wedstrijd wordt: Charles Leclerc (zevende) en Lewis Hamilton (dertiende) zullen bijvoorbeeld ook zo snel mogelijk naar voren willen rijden. In de subtop wachten een hoop mooie gevechten, net als in het middenveld. Daar zijn de verschillen miniem. Wat kan Nyck de Vries vanaf plek 15? De coureur was in de AlphaTauri goed op dreef in de kwalificatie, de eerste punten van het seizoen zouden een mooie bekroning zijn.

Dan is er nog de grip in Miami. Veel coureurs hadden gedurende de vrije trainingen en de kwalificatie moeite om de auto op de baan te houden. Dat gebeurt vaker, maar op de limiet rijden is op een stratencircuit met het asfalt zoals dat van Miami moeilijker dan gemiddeld. De kans op uitglijders tijdens de race is dus aanzienlijk, zeker in de verhitte strijd om punten en de inhaalraces die Verstappen, Leclerc, Hamilton en zelfs Lance Stroll vanuit het achterveld voor de boeg hebben.

(Tekst gaat verder onder de foto)

(Motorsport Images)

Weer

Het wordt daarnaast zeer interessant wat het weer gaat doen in Miami. Lokale meteorologen voorspellen verschillende kansen op neerslag op en rond het circuit. Dat er regen valt, is hoe dan ook zeer denkbaar. Het zou voor extra chaos – of spektakel, zo u wilt – kunnen zorgen. De wind gaat ook een rol spelen; windvlagen in de kustplaats zijn er veel, als coureur ben je daar niet altijd op berekend.

Banden

Pirelli stond als bandenleverancier in de aanloop naar de Grand Prix van Miami voor vele vraagtekens. “Het circuit is opnieuw geasfalteerd en dus weten we pas tijdens het raceweekend hoe dat zal uitpakken voor de banden”, aldus de Italianen in een statement vooraf.

Pirelli besloot de C2, C3 en C4 mee te nemen als respectievelijk zacht, medium en hard. De hardheid van de banden bevindt zich dus in het middelste spectrum. De Italianen verwachten dat deze banden de teams een goede keuze biedt qua strategie, ook met het oog op de vaak hoge asfalttemperatuur in Miami. Die bereikte vorig jaar waarden van 60 graden Celsius.

Strategie

De zachte banden werd veel gebruikt in de trainingen, in de race zal het de medium band zijn waarop de coureurs zo lang mogelijk gaan rijden. De snelste strategie is op papier die waarbij ze starten op medium en tussen ronde 13 en 20 switchen naar de harde band om daarmee te race uit te rijden. De kans bestaat dat er een safety car komt, dan is een tweede stop logisch.

En verder…

…won Max Verstappen vorig jaar in Miami de eerste editie

…is het circuit 5.412 meter lang

…rijden de coureurs 57 ronden

… begint de race om 21.30 uur Nederlandse tijd