Viervoudig wereldkampioen Alain Prost heeft een lans gebroken voor Max Verstappen. De Fransman meent dat de coureur van Red Bull niet de dupe mag worden van zijn stoere imago van ‘een harde racer’ bij de beoordeling van incidenten door de FIA-stewards.

Volgens Prost heeft Verstappens aanvallende manier van rijden mogelijk een rol gespeeld bij de stewards toen zij zich twee weken geleden bogen over de veelbesproken crash tussen Verstappen en Norris in de slotfase van de GP van Oostenrijk. Verstappen kreeg voor het incident een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn licentie. Desondanks werd hij als vijfde geklasseerd. Daarentegen moest Norris later de strijd staken door het incident, waarbij beiden een lekke band opliepen.

Verstappen werd na afloop zwaar bekritiseerd, met name vanuit Britse hoek, vanwege ‘moving under braking‘. Prost ziet dat anders, zo stelt hij tegenover L’Equipe. Volgens hem was er slechts sprake van een race-incident.

‘Senna en Schumacher hadden dezelfde reputatie’

“Het is moeilijk voor de stewards om incidenten te beoordelen, zelfs nu ze veel meer informatie tot hun beschikking hebben dan wij als toeschouwers. Wij moeten het doen met wat we op televisie zien”, vertelt Alain Prost. “Als je een oordeel wilt vellen, moet je je altijd in de positie van beide coureurs verplaatsen en niet naar de naam kijken. Vergeet het imago van een coureur en probeer zo objectief mogelijk te zijn, hoe moeilijk dat ook is. Ik denk niet dat er een agressor en een slachtoffer was. De crash was complex. Ik ben het wel eens met het oordeel dat Max hoofdverantwoordelijk was. Hij werd bestraft, hoewel ik denk dat het vooral een ongelukkig race-incident was.”

Prost vervolgt: “Straffen moeten niet worden uitgedeeld op basis van reputatie, maar op basis van feiten. Het is niets uitzonderlijk dat je het gat links probeert te dichten als de volgende bocht naar rechts gaat. Zo voorkom je dat iemand je inhaalt en dat gebeurt al zolang de racerij bestaat. Ja, Max is een keiharde racer. Dat zit in zijn DNA en dat gaat niet veranderen. Maar het maakt hem ook zo sterk en hij mag niet de prijs betalen voor zijn stoere imago. Ayrton Senna en Michael Schumacher hadden dezelfde reputatie als agressieve coureurs.”

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)