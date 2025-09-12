Lewis Hamilton maakte dit seizoen zijn langverwachte Ferrari-debuut. Na een lange en glansrijke carrière in de Formule 1 koos hij voor een nieuwe uitdaging bij de Scuderia. Een flinke uitdaging, zo is gebleken. De 40-jarige Brit kent een wisselvallig seizoen, waarin hij nog niet verder is gekomen dan de vierde plaats. Hamilton krijgt steun van Formule 1-legende Alain Prost, die benadrukt dat de zevenvoudig wereldkampioen het racen nog niet is verleerd.

Met nog acht Grands Prix te gaan wacht Hamilton nog altijd op zijn eerste podium met Ferrari. De Britse vedette heeft het moeilijk gehad in zijn eerste half jaar in Maranello. Hij worstelde met de besturing van zijn SF-25 en werd steeds weer afgetroefd door teamgenoot Charles Leclerc. Tijdens het afgelopen raceweekend in Monza – zijn eerste Italiaanse GP met Ferrari – kwam hij als zesde over de streep. Ondertussen bezet hij ook de zesde plaats in het wereldkampioenschap.

Viervoudig wereldkampioen Alain Prost, die tussen 1990 en 1991 voor Ferrari racete, toont begrip voor Hamilton en de ingewikkelde situatie bij het rode team. “Als je met Ferrari wint, is dat beter dan waar dan ook”, aldus de Fransman tegenover L’Equipe. “Maar als dat niet lukt, doet het meer pijn dan bij welk ander team dan ook. Iedereen weet het, iedereen schrijft erover, maar in het echt is dat toch anders.” Desalniettemin gaat Prost ervan uit dat Hamilton nog voor een ommekeer kan zorgen. “Ik geloof echt niet dat zijn talenten zijn afgenomen of, nog erger, zijn verdwenen”, verzekerde hij.

