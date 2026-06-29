Een knappe dubbele puntenfinish van Racing Bulls in Oostenrijk kreeg na afloop een opmerkelijk staartje. Liam Lawson en Arvid Lindblad eindigden als negende en tiende op de Red Bull Ring, maar de race werd overschaduwd door verwarring over teamorders. Tegenstrijdige boodschappen vanaf de pitmuur zorgden voor irritatie bij Lawson, die zich verraden voelde door zijn team: “Dit is de laatste keer dat ik naar jullie luister.”

Na de eerste pitstops kwam Lindblad vlak achter zijn teamgenoot terecht. De Brit kreeg vervolgens de instructie om positie te houden en zijn remmen te managen. De rookie plaatste echter direct vraagtekens bij die opdracht. “Waarom?”, vroeg hij over de boordradio, waarna zijn ingenieur benadrukte dat het ‘cruciaal’ was dat hij lift-and-coast toepaste. Ook Lawson kreeg te horen dat hij niets hoefde te vrezen van zijn teamgenoot. “Word ik aangevallen?”, vroeg de Nieuw-Zeelander. “Nee, Arvid (Lindblad, red.) houdt positie, we gaan niet vechten”, verzekerde het team. Die belofte bleek echter van korte duur – een ronde later dook Lindblad alsnog aan de binnenkant op en dwong hij Lawson naar buiten.

Intern gesprek

De reactie van Lawson liet weinig aan de verbeelding over. “Gast”, klonk het gefrustreerd over de boordradio. “Dit is de laatste keer dat ik naar jullie luister.” Uiteindelijk werd de oorspronkelijke volgorde hersteld nadat Racing Bulls hem tijdens de laatste pitstop eerder naar binnen haalde, waardoor hij de negende plaats heroverde. Na afloop wilde de Nieuw-Zeelander het incident niet groter maken dan nodig, al erkende hij dat een gesprek onvermijdelijk is.

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“We hadden een strategie en voerden die uit in de eerste stint”, reageerde hij. “Toen kreeg ik te horen dat ik de remmen moest managen en dat ik niet aangevallen zou worden, maar dat gebeurde wel.” Op de vraag of het intern besproken moet worden, antwoordde hij veelzeggend: “Waarschijnlijk wel.” Lindblad maakte zich minder druk om de commotie. “Ik heb mijn best gedaan, maar uiteindelijk had ik wel verwacht dat ze Lawson eerder naar binnen zouden halen”, grijnsde hij. “Het is wat het is. Er zijn nog wat dingen waar ik aan moet werken, maar over het algemeen was het een goede race.”

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