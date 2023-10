In zijn honderdste Grand Prix jaagt Lando Norris zondag in Austin nog altijd op zijn eerste overwinning. Ook als die dit weekend in de Verenigde Staten uitblijft, maakt McLaren-teambaas Andrea Stella zich geen enkele zorgen over Norris’ kwaliteiten. Qua pure snelheid behoort hij volgens de Italiaan al tot de grote namen uit de sport.

Stella mag dan bezig zijn aan pas zijn eerste jaar als teambaas van McLaren, hij werkt al jarenlang voor de renstal uit Woking. Hij kent daarmee Norris ook al tijden, Stella maakte diens opkomst binnen het team van dichtbij mee. Omdat de Italiaan in het verleden bij Ferrari werkte met wereldkampioenen als Michael Schumacher, Fernando Alonso en Kimi Räikkönen weet Stella als geen ander hoe Norris zich op dit moment tot verhoudt.

“Als het gaat om pure snelheid kan Lando al wedijveren met Schumacher of Alonso”, oordeelt Stella in F1-podcast Beyond the Grid. Dat Norris nog geen wedstrijd gewonnen heeft, doet daar volgens de Italiaan niks aan af. “Alle ingrediënten om uiteindelijk net zo succesvol te worden als die coureurs zijn aanwezig bij Lando.”

Pure snelheid

Volgens Stella beschikt Norris al over relatief veel ervaring, race-gogme en aanpassingsvermogen. De Italiaan roemt de Brit ook om zijn positieve instelling. “Zeker toen het begin dit seizoen tegenzat en we met onze auto eerst niet eens om punten konden vechten.”

Of het niet winnen al aan Norris knaagt? Stella geeft, zonder het toe te geven, een veelzeggend antwoord: “Het zou nu heel diplomatiek en politiek correct van me zijn om te zeggen: ‘Nee hoor, er is geen frustratie.’ Maar laat me het zo zeggen: deze coureurs strijden van jongs af aan als om zeges, ze hebben een natuurlijk instinct om te willen winnen en niet alleen de snelste te willen zijn.”

