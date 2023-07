De Dutch Grand Prix kan op 27 augustus aanstaande gewoon doorgaan. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in een procedure aangespannen door enkele natuur- en milieu-organisaties. Met de uitspraak komt er een einde aan een al jaren slepende kwestie.

De provincie Noord-Holland besloot het cicuit in 2019 met het oog op de terugkeer van de Formule 1 een natuurvergunning te geven. Enkele organisaties waren het daar niet mee eens. Ze vonden dat een terugkeer van de Formule 1 zou leiden tot een hogere stikstofuitstoot en schade aan het beschermde Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid rond het circuit. Ze spanden een rechtszaak aan, maar kregen tot twee keer toe nul op het rekest. Uiteindelijk besloten ze de zaak aan de Raad van State voor te leggen. Die hoogste bestuursrechter concludeert nu dat Circuit Zandvoort jaarlijks niet méér stikstofdepositie veroorzaakt dan was toegestaan. Sterker nog, dDoor het beperken van het jaarlijkse aantal racedagen wordt er zelfs minder stikstof uitgestoten. En dus is er geen enkele reden om de Dutch Grand Prix te verbieden.

‘Blijven in gesprek met natuurorganisaties’

Circuitdirecteur Robert van Overdijk is uiteraard blij met de uitspraak. “Dit is fijn voor ons, maar vooral voor de regio, omdat het evenement zorgt voor een economische impact van vele miljoenen euro’s. We gaan door met de jaarlijkse exploitatie van CM.com Circuit Zandvoort, inclusief de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Die laatste in elk geval tot en met 2025.”

“Deze uitspraak laat ook zien dat de huidige situatie voor een significante daling van de stikstofemissie zorgt”, vervolgt Van Overdijk. “Vervolgens blijven we, wat ons betreft, in gesprek met de natuur- en milieuorganisaties over het afstemmen van de lange termijnplannen van het circuit en de impact daarvan op het milieu.”

