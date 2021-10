Lewis Hamilton heeft tijdens de races Peter ‘Bono’ Bonnington in zijn oor, Max Verstappen Gianpiero ‘GP’ Lambiase. En Fernando Alonso, de coureur die bekendstaat staat om zijn uitgesproken oneliners over de boordradio? Hij heeft de Belg Karel Loos als race engineer bij Alpine. “Fernando gebruikt veel minder woorden dan Daniel Ricciardo.”

Jolyon Palmer, Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en nu Alonso: met alle respect voor de coureurs eerder in het rijtje, maar het is wel fair om te zeggen dat Loos in de Formule 1 met steeds grotere namen werkt. Iedere coureur is anders, zo heeft Loos in zijn jaren aan de pitmuur wel gemerkt. Zowel qua wensen voor de auto en manier van rijden, als qua communicatie en karakter.

Ricciardo, bijvoorbeeld, is wat meer een babbelaar. Alonso praat minder. “Fernando gebruikt veel minder woorden dan Daniel”, vertelt Loos. Dat maakte het in het begin wel even een kwestie van elkaar doorgronden. “Al leer je elkaar steeds beter kennen en begrijp je steeds beter wat iemand wil.” Van alle coureurs met wie hij heeft gewerkt, is er met Alonso toch het meeste contact binnen en buiten de raceweekends, zegt Loos. “Hij is erg gefocust op de details.”

Voor de buitenwereld heeft Alonso wellicht de reputatie wat te uitgesproken te zijn als hij wat zegt, maar Loos looft zijn attitude. “Fernando geeft zijn mening, maar dringt die niet op. Als hij iets vindt, maar iemand van engineering zegt: ‘het ligt anders, en wel daarom’, dan accepteert hij dat en staat er volledig achter.” Loos is ook zeer onder de indruk van de ervaring die Alonso meebrengt. “Fernando is heel goed in het lezen van een race. Dat helpt enorm.”

