Eén ronde komt Oscar Piastri in de slotfase van de zenuwslopende strategierace op Spa-Francorchamps volgens eigen zeggen tekort voor een kans op de overwinning. De Australiër kan desondanks leven met de derde plek achter George Russell en Lewis Hamilton.

Een week na zijn primeur in Hongarije, Piastri won er zijn eerste Grand Prix in de Formule 1, hoopt hij een volgende slag te kunnen slaan. Zijn uitdager, de MCL38, heeft daarvoor de snelheid en het team heeft de (natte) kwalificatie min of meer opgeofferd voor een afstelling in de (droge) race. Via een bliksemstart hengelt hij collega Lando Norris binnen en voert halverwege ook het veld aan, maar verliest bij zijn tweede stop het contact met Russell.

“Ik dacht echt dat ik ze in de slotfase nog kon pakken”, bekent Piastri. “‘Schone lucht’ maakte zoveel verschil.” De tweede stop vergalt uiteindelijk zijn kansen op de winst. Want een éénstopper, zo bewijst Russell, blijkt de winnende strategie. “Ik had een mooie uitgangspositie voor de laatste stint, maar die had ik dus niet nodig. Ik had door moeten rijden, net als George. Toch”, zo verzekert Piastri, “ben ik blij met het resultaat. We deden veel dingen goed, bezorgden onszelf ook een goede uitgangspositie, alleen was het helaas niet genoeg. Maar ik denk niet dat we heel veel meer hadden kunnen doen.”

Lees hier alles over de GP van België