Halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw was de Belgische racelegende Jacky Ickx heel even een soort Max Verstappen. Tussen oude houwdegens en kampioenen als Jack Brabham, Jim Clark, John Surtees, Graham Hill en Denny Hulme was daar ineens een jonge gast die de Formule 1 op stelten zette.

Voor de Grand Prix van Duitsland op de oude Nürburgring, de beruchte, drieëntwintig kilometer lange Nordschleife, werd in 1967 het wat magere Formule 1-veld (17 auto’s) aangevuld met Formule 2-machinerie. Tijdens de kwalificatie reed Ickx met een Formule 2-auto sneller dan de meeste Formule 1-coureurs. Alleen Hulme en Clark waren sneller.

In 1967 schreef het reglement voor dat de Formule 2-auto’s achter de grote broers mochten starten, dus Ickx begon later de race als achttiende. In de race stormde hij naar voren. Na twaalf van de vijftien ronden lag hij vierde, totdat de ophanging van zijn auto brak. Pech. Maar iedereen wist vanaf dat moment wie Jacky Ickx was.

Jacky Ickx is zonder twijfel de grootste autosportlegende van België. Grand Prix-winnaar, Ringmeister en regenkampioen, zes zeges in Le Mans, winnaar van Parijs-Dakar en dat alles in een tijd dat de autosport gevaarlijk was dan ooit.

Tijdens een interview in 2005 op Zandvoort onthulde de inmiddels gelouterde Ringmeister zijn geheim. Helemaal aan het begin van zijn carrière had hij meegedaan aan de ‘Marathon de la Route’, een toerwagenrace van 84 (!) uur op de Nordschleife. Zo had hij het helse circuit, met hoge snelheden, blinde bochten, hoogteverschillen, zeventien sprongen los van het asfalt en overal bomen, rotsen en ravijnen langs de kant, leren kennen.

Blindelings

Hij had het zogezegd in de vingers: “Weet je, het is alsof je in je eigen kamer bent, in het licht of in het donker, dat maakt niet uit. Je wéét waar de meubels staan, waar de lichtknopjes zitten, waar je tandenborstel staat. Je kunt alles blindelings vinden.”

Jacky Ickx in actie tijdens de Dutch GP op Zandvoort in 1971. Foto: Motorsport Images.

In 1969 stapte Ickx over naar Brabham, om een jaar later terug te keren bij Ferrari. Het werd een rampjaar voor de Formule 1. Het begon al in Spanje. Op het circuit van Jarama, raakte Jackie Oliver kort na de start naast de baan. Zijn BRM gleed onbestuurbaar de baan weer op en ramde de Ferrari van Ickx midscheeps.

Onmiddellijk stonden beide auto’s in lichterlaaie. Het duurde seconden voor Ickx uit de vuurzee sprong, brandend rende hij de baan over en begon over de grond te rollen om de vlammen te doven. Een moedige politieman probeerde met zijn pet het vuur uit de slaan, totdat iemand een bluskanon op Ickx richtte. “Je weet dat er van alles kan gebeuren,” vertelde Ickx later in de film 1 Life at the Limit, “maar vuur is het ergste.”

