Jos en Max Verstappen wisten gezamenlijk de toegangscode tot de Formule 1 te kraken. Met talent, geld, opvoeding en gevoel voor techniek als vier belangrijke componenten. Giedo van der Garde, Tom Coronel, Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen, vier vaders met racende kinderen, laten hierover in FORMULE 1 Magazine hun licht schijnen en spreken over de sportieve erfenis van Jos en Max Verstappen. “Dat autosport in zo’n positieve flow zit hebben we alleen aan Max te danken.”

Tom Coronel: “Ik heb nu voor vier jaar mijn commitment aan Rocco, mijn zoon, gegeven. Ik heb tegen hem gezegd: jij zorgt dat je races wint, ik doe de rest. Vier jaar lang ga ik alles voor hem doen: dingen regelen en coördineren. Daar ben ik drie dagen in de week mee bezig, maar we gaan all-in. Ik vind het ook leuk, hier zit zoveel meer potentie in… Zelf stop ik niet met racen, maar ga meer energie in Rocco steken.

Ik weet hoe lastig het in de autosport is al die dingen eromheen, zoals budget, te regelen. Daarom heb ik vorig jaar een aandelenplan rondom Rocco opgezet, zodat er een gezonde basis is en je niet elk jaar hoeft te leuren. We hebben nu acht aandeelhouders voor een vast bedrag, er zijn nog twee aandelen over. Als hij later geld gaat verdienen, profiteren de aandeelhouders daarvan. Natuurlijk! Maar sommigen doen het niet voor het geld: ze geloven in hem en het plan.

In principe is het in de autosport onmogelijk zonder tien miljoen hogerop te komen. Als je dat niet kunt regelen, ga je nooit Formule 1 rijden. Vergeet het maar, je ziet in deze sport allemaal rijkeluiszoontjes. Dat is Rocco niet, daarom regelen wij het met partners. Wat daarbij nu heel erg helpt, is dat de sport in zo’n positieve flow zit. En dat hebben we alleen aan Max Verstappen te danken. Wanneer gaat het ons ook lukken? Dertig procent door mij, dertig procent door Max en veertig procent door Rocco. Zo is het!”

