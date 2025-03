Altijd al een kijkje willen nemen in een Formule 1-garage? Racing Bulls maakt het mogelijk! Althans, een virtuele garage. Via een nieuwe interactieve omgeving op de website van het team krijgen fans een kijkje in de keuken van de Italiaanse renstal. Zo kun je vanuit je bureaustoel ontdekken hoe Racing Bulls en coureurs Yuki Tsunoda en Isack Hadjar zich voorbereiden op een Grand Prix.

In een virtuele representatie van de garage leren fans alles over de werkzaamheden van de monteurs, de strategen bij de pitmuur en de privévertrekken van Tsunoda en Hadjar. Zo kan een ieder een kijkje nemen achter de schermen van een Formule 1-team, zonder een Grand Prix te bezoeken. The Garage, zoals het project wordt genoemd, zal in de toekomst ook gebruikt worden voor winacties en het verkopen van merchandise.

Word onderdeel van het team

“Het kan moeilijk zijn voor fans om een race in het echt bij te wonen”, reageerde Racing Bulls-CEO Peter Bayer in een officieel persbericht. “Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe manieren om contact te maken met onze fans en die barrières te doorbreken. Deze geavanceerde en immersieve ervaring brengt hen dichter bij de baan en tilt de betrokkenheid naar een nieuw niveau. We willen fans niet alleen dichterbij brengen, het gaat erom dat ze zich onderdeel van het team voelen.”

LEES OOK: Spanning tussen Lawson en Tsunoda over rijderswissel: ‘Kan zeggen wat hij wil’

Een 3D-artiest bracht de Racing Bulls-garage tot leven met behulp van ‘geavanceerde grafische software’. Deze was al aanwezig bij de GP van Qatar van 2024 om referentiebeelden vast te leggen. Fans kunnen vanaf heden gratis een wandeling maken door The Garage via de website van Racing Bulls.

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.