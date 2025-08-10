Isack Hadjar heeft indruk gemaakt in zijn debuutjaar in de Formule 1. De jonge Parijzenaar wordt door velen al gezien als een toekomstige teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, na een reeks sterke prestaties in het middenveld. Hoewel Hadjar in de laatste Grands Prix minder punten scoorde dan in de openingsfase van het seizoen, blijft men bij Racing Bulls onverminderd positief over zijn prestaties.

Na een teleurstellend Formule 1-debuut – tijdens de openingsrace in Melbourne crashte hij al in de formatieronde – herpakte Hadjar zich knap. Constante prestaties, met name in de kwalificaties, leverden hem al 22 WK-punten op. Daarmee staat hij bij aanvang van de zomerstop dertiende in het rijdersklassement, voor zowel teamgenoot Liam Lawson als Red Bull-collega Yuki Tsunoda. Zijn beste resultaat tot nu toe was een knappe zesde plaats tijdens de prestigieuze GP van Monaco.

‘Kijkt als eerste naar zichzelf’

Nieuwe Racing Bulls-teambaas Alan Permane is lovend over zijn pupil en benadrukt dat vooral Hadjars houding hem onderscheidt. “Wanneer het niet goed gaat, of wanneer hij achterligt op zijn teamgenoot, kijkt hij als eerste naar zichzelf”, aldus Permane tegenover de media in Hongarije. “Dat is een enorme kracht. Hij werkt hard, blijft gefocust en wijst niet meteen naar de auto of Pirelli. Hij vraagt zich af: ‘Wat kan ik beter doen?’ En dat helpt het hele team vooruit.”

LEES OOK: VIDEO | BMX’er Kriss Kyle springt over een Red Bull: ‘Hij is gek, nietwaar?’

Na een sterke seizoensstart stokte de puntenoogst bij Hadjar enigszins; in de laatste vijf races pakte hij slechts één WK-punt. Toch blijft hij positief over zijn debuutjaar. “Eerlijk gezegd zijn er zoveel positieve punten om mee te nemen”, reageerde de Frans-Algerijnse coureur bij Formula1.com. “De auto is goed, ik ben snel – ik moet het alleen nog beter benutten wanneer het er écht toe doet. We hebben de laatste races wat pech gehad, maar alles wijst erop dat we een sterke tweede seizoenshelft tegemoet gaan.”

Alan Permane, de nieuwe teambaas van Racing Bulls, is erg positief over Isack Hadjar (Red Bull Content Pool)

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.