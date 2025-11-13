Racing Bulls ligt onder vuur! Na afloop van de GP van São Paulo doken beelden op van een teamlid dat tijdens de podiumceremonie het publiek leek aan te moedigen om Lando Norris uit te joelen. De Italiaanse renstal bracht later een verklaring naar buiten waarin het gedrag van de medewerker scherp werd afgekeurd. Fans reageerden echter verdeeld; velen vinden dat er ook ruimte moet blijven voor competitiviteit. “Je kunt niet altijd vriendjes zijn”, klinkt het veelzeggend.

De video van het Racing Bulls-teamlid gaat inmiddels het hele internet over. Op de beelden is te zien hoe hij zich tot het publiek richt en met het boegeroep meegaat door zijn duim omlaag te steken. Op sociale media reageerde het team met een officieel statement: “We zijn op de hoogte van de video van het podium van afgelopen weekend. Dit weerspiegelt niet de waarden van ons team. De kwestie is intern afgehandeld. Wij geloven in het vieren van geweldige races en in het tonen van respect voor elke coureur, elk team en elke fan – zowel op als naast de baan.”

‘Durf eens wat passie te tonen’

Veel fans reageerden verbaasd op dat bericht. Ze zien de ernst niet van een simpel duimpje omlaag en wijzen Racing Bulls op de competitieve aard van de Formule 1. “Die gast maakte gewoon een grapje in het moment”, klinkt het. “Dit soort passie hoort bij de sport.” De meesten maken zich zorgen over het feit dat Racing Bulls zich voor zoiets verontschuldigt. “Een team dat excuses aanbiedt omdat iemand de tegenstander een duimpje omlaag geeft? Wat is er gebeurd met mijn sport?”, luidde een cynische reactie.

LEES OOK: Bortoleto over mogelijke voorkeur McLaren: ‘Dat is menselijk’

De reacties zijn overwegend negatief, waarbij fans benadrukken dat Formule 1 boven alles een competitieve sport is. “Hopelijk heeft die medewerker alleen te horen gekregen dat hij de volgende keer beter de camera’s kan vermijden. Dit is een sport vol rivaliteit – laten we dat niet vergeten”, schreef nog een bezorgde fan. “Waarom moet iedereen altijd vriendjes zijn?”, vulde een ander aan. “Dit is topsport. Durf eens wat passie te tonen.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.