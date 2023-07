Toto Wolff heeft zijn gedrag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk enigszins genuanceerd. De Mercedes-teambaas klonk enigszins kritisch over de boordradio, maar volgens Wolff was dat allemaal niet zo kwaad bedoeld. Tegen de verzamelde media legt hij na de race uit dat hij de boel gewoon wat probeerde te kalmeren.

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk regende het klachten van de coureurs over de track limits en het gedrag van anderen, maar niemand klaagde zoveel als Lewis Hamilton. De Brit was regelmatig te horen over de radio dat zijn auto zo moeizaam door de bochten ging en dat andere coureurs zich niet aan de track limits hielden. Op twee verschillende momenten moest Wolff ingrijpen om Hamilton tot stilte te manen. Het slotakkoord van dat verhaal kwam toen Wolff tegen Hamilton zei: “De auto is slecht, we snappen het. Rij nou maar gewoon.”

Dat was volgens Wolff niet bedoeld als een aanval op zijn coureur. “Er was veel discussie over de track limits. Ik wilde gewoon zeker weten dat we het beste deden met wat we op dat moment hadden. Het was in het algemeen belang van de coureurs en het team. Soms is er even een moment waarop je de boel moet kalmeren. Maar ik bedoelde het goed.”

Wel vindt Wolff dat er iets moet veranderen aan de situatie op het circuit. “De stewards doen ook gewoon hun werk, dit is wat er in de regels staat. Naar mijn idee moeten we terug naar de sausage kerbs en accepteren dat de auto’s kapot kunnen gaan. Of we moeten iedereen gewoon vrij laten om ze te laten gaan waar ze willen.”

Al met al was het geen goede race voor Mercedes. Hamilton had de hele race moeite met zijn concurrenten en George Russell wist maar met moeite binnen de punten te eindigen. Na het verrekenen van de tijdstraffen na de race eindigden de coureurs op respectievelijk de achtste en zevende plekken.

“De auto was niet snel genoeg”, erkent Wolff. “Het is een flinke klap, want we gingen zo goed en dan komt zo’n slechte dag extra hard aan. We waren niet snel genoeg en we hebben geen idee waarom.”

