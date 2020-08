Räikkönen na ‘eerste positieve dag van het jaar’: ‘Q3 had mogelijk geweest’

Kimi Räikkönen verraste in de kwalificatie in Spanje door voor het eerst dit seizoen door te gaan naar Q2. De Fin noemt dit de ‘eerste positieve dag van het jaar’ en het zou zelfs mogelijk zijn geweest om Q3 te halen, stelt hij.

Het gevecht in Q1 ging in Spanje opnieuw tussen Haas, Alfa Romeo en Williams. Waar voorgaande kwalificaties George Russell nog doorging naar Q2 was het dit keer Kimi Räikkönen die verrassend genoeg doorging, voor de allereerste keer dit seizoen. Het had echter niet bij een veertiende startplek hoeven blijven, als het aan de Fin lag.

“Vandaag was waarschijnlijk de eerste positieve dag van dit jaar”, zegt Räikkönen. “Ik kon meer doen wat ik wil. We hadden de snelheid. We hebben het hele jaar door verschillende dingen geprobeerd en uiteindelijk iets gevonden. Het is jammer dat we in Q2 geen nieuwe set van de zachte banden hadden, want ik denk dat we Q3 hadden kunnen halen”, aldus de Fin, die op de medium band toch nog sneller was dan Esteban Ocon op de zachte band.

Mogelijk zal Räikkönen nog vanaf de dertiende plaats starten, mocht Daniil Kvyat een gridstraf krijgen voor het hinderen van Kevin Magnussen in Q1.