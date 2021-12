Kimi Räikkönen is niet onder de indruk van de aanpassingen aan het Yas Marina Circuit. Volgens de Fin is nu één van de ‘weinig goede inhaalplekken’ weggehaald, maar dat had voor hem geen probleem geweest als de nieuwe bocht een stuk langzamer was geweest.

De afgelopen jaren leverde het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi weinig memorabele races op. Daarop is besloten om het circuit voor dit seizoen aan te passen, wat op meerdere plekken is gedaan. Zo snijden de coureurs de chicane, voorheen bocht 5, 6 en 7, af en is dat nu bocht 5, een wijde bocht naar links voor het opkomen van het rechte stuk met DRS. Een andere chicane, bocht 11, 12 en 13, is nu een snelle bocht met een lichte hellingshoek geworden. In de laatste sector zijn vervolgens de bochten aangepast waardoor de coureurs meer snelheid kunnen meenemen. Het leverde rondetijden op die ruim tien seconden sneller waren ten opzichte van vorig jaar.

Waar de meeste coureurs zich na de twee vrijdagtrainingen positief uitlieten over de veranderingen aan het circuit, dat nu sneller en vloeiender is, heeft Kimi Räikkönen een andere mening.

“Ze hebben een van de weinige goede inhaalplekken weggehaald, ik weet niet waarom”, zegt Räikkönen, doelend op bocht 9. “Het is goed om wat aan te passen, maar het had een veel langzamere bocht moeten zijn. Nu is het een snelle bocht en is het moeilijk om in te halen. Soms vraag je je af wat ze denken als ze dit soort dingen aanpassen. Maar het is wat het is. Het is anders”, aldus de Fin.