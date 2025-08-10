Red Bull kijkt terug op een bewogen eerste seizoenshelft. Waar het team op competitief vlak teleurstelt, is het ook langs de baan onrustig. Yuki Tsunoda erfde al vroeg het stoeltje van Liam Lawson, maar maakte tot dusver weinig indruk in de RB21. Ondertussen laaiden de exitgeruchten rondom Max Verstappen steeds verder op, en nam het team ook nog afscheid van vaste teambaas Christian Horner. Oud-coureur Ralf Schumacher is keihard voor het ooit zo ongenaakbare Red Bull.

Tijdens de afgelopen GP van Hongarije bereikte Red Bull een nieuw dieptepunt, zo zag ook Schumacher. Max Verstappen kwalificeerde zich op een teleurstellende achtste plaats, ondanks eerdere successen op het Hongaarse asfalt. In de race verloor hij nog eens een positie, waardoor de regerend wereldkampioen slechts als negende over de finish kwam. Teamgenoot Tsunoda verging het niet veel beter; de Japanner startte vanuit de pitstraat en strandde op P17. Het was de zevende race op rij waarin hij zonder punten naar huis ging.

Schumacher benadrukte de ernst van de crisis bij Red Bull en merkte op dat hij zich niet kan herinneren dat Verstappen ooit zo ver achterin het veld heeft gereden. Met nog tien Grands Prix te gaan, is de kans klein dat de titelhouder zijn achterstand op Oscar Piastri nog kan goedmaken. Het verschil met de leider in het kampioenschap bedraagt momenteel 97 WK-punten.

In de podcast Backstage Boxengasse belichtte Schumacher de penibele situatie bij Red Bull. “Ik denk dat Red Bull van alle teams de grootste teleurstelling is”, liet de Duitser weten. “Mensen zullen het niet leuk vinden dat ik dat zeg. Maar ze zijn, ondanks de goede seizoensstart, zo sterk achteruitgegaan – het dieptepunt was natuurlijk de GP van Hongarije.” Schumacher zag met lede ogen hoe Verstappen moest vechten voor een plaats in de top tien. “Ik kan me niet eens herinneren dat Max ooit zo ver achter heeft gelegen, afgezien van zijn tijd bij Toro Rosso”, verzuchtte Schumacher.

