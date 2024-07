Ralf Schumacher heeft op Instagram een foto van zijn nieuwe liefde gedeeld, een man. De Duitser, de jongere broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael, is de eerste coureur in de moderne Formule 1 die openlijk uitkomt voor zijn homoseksualiteit.

‘Het mooiste in het leven is als je de juiste partner aan je zijde hebt waarmee je alles kunt delen’, zo schrijft Schumacher onder de foto met zijn geliefde op zijn Instagram (173.000 volgers). De Duitse oud-F1-coureur was eerder getrouwd met Cora, waarmee hij een zoon kreeg (David) die in de voetsporen van zijn vader wil treden. De Duitse boulevardkrant Bild, doorgaans zeer goed ingevoerd, schrijft dat Schumachers vriend een Fransman is met wie hij al twee jaar samenleeft.

Schumacher (49) reed van 1997 tot 2007 Formule 1 voor Jordan, Williams en Toyota. Hij won zes Grands Prix.