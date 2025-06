Na negen Grands Prix staat Max Verstappen nog altijd op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Oscar Piastri voert na een indrukwekkende seizoensstart het rijdersklassement aan, teamgenoot Lando Norris volgt op de voet. Verstappen moet nog 39 punten toegeven op de Brit. Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher is het kampioenschap voor Verstappen dit jaar dan ook een utopie.

“Ik denk dat de titel dit jaar een illusie is voor Verstappen”, verklaarde Schumacher tegenover de Duitse tak van Sky Sports. “Max kan misschien het verschil maken, maar niet altijd. De auto presteert niet goed en het team helaas ook niet.” Red Bull kwam onder vuur te liggen na enkele twijfelachtige beslissingen tijdens de afgelopen GP van Spanje. Mede door de strategie van het team raakte Verstappen in de slotfase van de race in de problemen.

‘Verstappen maakt geen schijn van kans’

Red Bull kende de afgelopen jaren een dominante periode, maar moet het dit seizoen afleggen tegen McLaren. De papaja’s beschikken opnieuw over een geduchte bolide – ditmaal al vanaf de openingsrace in Melbourne. Schumacher is duidelijk, Verstappen kan McLaren niet in zijn eentje de baas. “Max kan het verschil op de lange termijn niet overbruggen”, lichtte hij toe. “Hij maakt geen schijn van kans, tenzij de beide McLaren-coureurs elkaar van de baan rijden.”

LEES OOK: Voormalig Red Bull-monteur: ‘Verstappen wint de titel en gaat dan met pensioen’

Komend weekend reist de Formule 1 naar Montréal voor de Canadese GP. Het Circuit Gilles Villeneuve vormt het decor voor deze tiende ronde van het seizoen. Verstappen won de laatste drie edities, maar of hij dit jaar opnieuw kan zegevieren, is onzeker – Schumacher heeft zijn twijfels. “Ik zou bijna zeggen dat McLaren alleen zichzelf kan verslaan”, stelde de Duitser. “Ik denk dat Verstappen wel iets dichterbij zal komen, mede omdat Red Bull iets beter met de banden omgaat. Het is een bijzonder circuit, en je mag de grillige weersomstandigheden in Canada nooit vergeten”, besloot hij. “Dat hebben we daar al zo vaak gezien.” Ondanks die onzekerheden is zijn conclusie duidelijk: “McLaren, de allrounder, zal het goed doen.”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.