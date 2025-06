Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas denkt dat Max Verstappen dit jaar zijn vijfde wereldtitel gaat winnen en daarna vroegtijdig met pensioen zal gaan. De Nederlander heeft een contract tot en met 2028, maar volgens Nicholas is hij niet van plan dat volledig uit te dienen. Verstappen liet de afgelopen jaren al vaker doorschemeren dat de verplichtingen in de Formule 1 hem steeds zwaarder vallen. Bovendien toont hij regelmatig interesse in andere raceklassen.

In aanloop naar de GP van Canada staat Verstappen 49 punten achter op kampioenschapsleider Oscar Piastri. Ook Lando Norris gaat hem nog voor – de Brit heeft een voorsprong van 39 punten. Ondanks deze achterstand verwacht oud-monteur en Red Bull-ambassadeur Calum Nicholas dat Verstappen dit jaar toch zijn vijfde wereldtitel op rij zal veroveren. Met nog vijftien Grands Prix te gaan, zou de 27-jarige coureur nog alle tijd hebben om beide McLaren-coureurs in te halen. Maar mocht hij opnieuw kampioen worden, dan denkt Nicholas dat Verstappen meteen met pensioen gaat.

“Ik denk dat Max (Verstappen, red.) dit jaar de coureurstitel wint, en dat hij er daarna mee ophoudt”, voorspelde Nicholas op het YouTube-kanaal van Lucas Stewart. Hij is ervan overtuigd dat het een grote fout zou zijn om de Nederlander uit te vlakken voor het wereldkampioenschap, ondanks de huidige stand in het klassement. “Max afschrijven is gewoon waanzin”, stelde de Engelsman resoluut.

Consistentie als wapen

Verstappen zou vorig jaar al bewezen hebben dat hij in een mindere auto het kampioenschap naar zich toe kan trekken. Waar Red Bull op de derde plaats eindigde bij de constructeurs, rekende de Limburger ‘gewoon’ af met de concurrentie. Ook dit jaar heeft hij – met overwinningen in Japen en Imola – bewezen dat hij mee kan vechten voor de titel. Volgens Nicholas is de meedogenloze consistentie van Verstappen zijn belangrijkste wapen tegen McLaren.

“Die gast is gewoon zo ontzettend goed”, doelde hij op Verstappen. “Niet alleen qua technische vaardigheden en talent – ik heb Max echt zien uitgroeien tot iemand die alles kan”, lichtte hij toe. “Hij doet nu alles goed.” Daarbij verwierp Nicholas het idee dat er een vloek rust op het tweede Red Bull-stoeltje. Het is gewoon Verstappen die, wanneer het erop aankomt, keer op keer het verschil maakt.

