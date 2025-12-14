Volgens Ralf Schumacher is het hoog tijd dat de Formule 1 afscheid neemt van Lance Stroll. De oud-coureur en huidig commentator uitte stevige kritiek op de prestaties van de Canadees, die in 2025 opnieuw tekortkwam bij Aston Martin; Stroll werd telkenmale overtroffen door teamgenoot Fernando Alonso. Volgens Schumacher is zijn niveau ‘niet langer acceptabel’ binnen de koningsklasse.

Lance Stroll sloot zijn negende seizoen in de koningsklasse af als zestiende; in 24 Grands Prix verzamelde de Aston Martin-coureur slechts 33 punten. Teamgenoot Fernando Alonso kwam tot 56 punten, ondanks het feit dat de Spanjaard in vijf races niet over de meet kwam. Hij eindigde uiteindelijk als tiende in het kampioenschap. Mede door het gebrek aan punten van Stroll zakte Aston Martin terug naar de zevende plaats in het constructeurskampioenschap.

‘Hoort niet thuis in Formule 1’

Ralf Schumacher spaarde Stroll niet in de Duitse podcast van Sky Sports. “Strikt genomen is dit niet langer acceptabel”, stak hij van wal. “Eerlijk gezegd, als ik zie hoe goed de Formule 2-kampioen het heeft gedaan, verdient hij het duizend keer meer om in zo’n auto te rijde”, doelde hij op Leonardo Fornaroli. “Ik ben dan ook benieuwd wat er gaat gebeuren, want zelfs Lawrence Stroll (Aston Martin-teameigenaar, red.) kan dit probleem niet blijven negeren. Hij hoort absoluut niet thuis in de Formule 1.” Stroll ligt contractueel vast bij Aston Martin tot en met 2026, al betreft het een doorlopende overeenkomst.

Sinds zijn debuut in de Formule 1 was de Canadees bij vlagen competitief, maar een echte doorbraak bleef uit. Stroll eindigde nog nooit hoger dan tiende in het wereldkampioenschap en verzamelde in negen seizoenen drie podiumplaatsen en één poleposition. Sinds 2020 kwam hij niet meer verder dan de vierde plaats. De vergelijking met de 44-jarige Alonso, tweevoudig wereldkampioen, valt dan ook steeds vaker in zijn nadeel uit. Met name in de kwalificaties moet Stroll het ontgelden; in 24 raceweekenden was hij geen enkele keer sneller dan zijn teamgenoot.

