Lewis Hamilton beleefde in Zandvoort opnieuw een dramatisch weekend. De Ferrari-coureur crashte in de strijd om de vijfde plaats en viel daarmee voor het eerst sinds zijn overstap naar de Scuderia uit. Het was bovendien zijn tweede race op rij zonder punten – ongekend voor de zevenvoudig wereldkampioen. Oud-coureur Ralf Schumacher noemde de situatie ‘tragisch’, al zou Hamilton zijn snelheid nog altijd niet verloren zijn.

In een analyse voor de Duitse tak van Sky Sport blikte Ralf Schumacher terug op het raceweekend van Hamilton. “Ik begin het langzaam te begrijpen”, aldus de Duitser. “Want aan de ene kant kan hij het nog steeds, maar aan de andere kant legt hij zichzelf enorme druk op.” Volgens Schumacher is die mentale belasting zichtbaar in de prestaties van Hamilton: “Als er niet snel iets verandert, weet ik niet hoe het verder moet. Het is tragisch om hem zo te zien. De snelheid is er, maar er speelt te veel om hem heen.”

Podiumnood

Ondanks de teleurstellende resultaten blijft Hamilton opvallend positief. De Brit sprak na de race zijn tevredenheid uit over de vooruitgang die hij samen met Ferrari boekt, ook al leverde hem dat in Zandvoort nog geen punten op. Binnenkort wacht hem een nieuwe uitdaging in Monza, de grote thuiswedstrijd voor de Scuderia. De Brit krijgt daar een gridstraf van vijf plaatsen omdat hij dit weekend te hard reed tijdens een dubbele gele vlag. Daarmee lijkt zijn eerste Ferrari-podium voorlopig ver weg.

Er zijn maar weinig Ferrari-coureurs die een seizoen zonder podiums hebben gedraaid. Kimi Räikkönen was de laatste; hij kwam in 2014 niet verder dan de vierde plaats. Felipe Massa kende een soortgelijke reeks in 2011. Hij eindigde destijds niet hoger dan P5. Lewis’ teamgenoot, Ferrari-vedette Charles Leclerc, stond dit jaar al vijf keer op het ereschavot.

Hamilton druipt af na een crash tijdens de Nederlandse GP op Zandvoort – tragisch, aldus Ralf Schumacher (Getty Images)

