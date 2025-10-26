Lando Norris beleeft voorlopig een uitstekend weekend in Mexico-Stad. Nadat hij in de vrije trainingen al razendsnelle tijden noteerde op het Autódromo Hermanos Rodríguez, veroverde hij zaterdag met een overtuigend polerondje de eerste startplek. Met teamgenoot Oscar Piastri op P7 krijgt hij bovendien de kans om de leiding in het kampioenschap te heroveren. Volgens oud-coureur Ralf Schumacher hebben we sinds de uitvalbeurt in Zandvoort te maken met een nieuwe Norris.

In zijn laatste snelle ronde in Mexico was Norris bijna drie tienden sneller dan Charles Leclerc, die verrassend de tweede startplek greep. Nog opvallender was het forse gat naar teamgenoot en WK-leider Oscar Piastri – de Australiër kwam ruim een halve seconde tekort en moest genoegen nemen met de zevende tijd. Max Verstappen, de andere titelkandidaat, start zondag vanaf de vijfde plaats. Zodoende kan Norris flink terrein winnen in de strijd om het wereldkampioenschap.

Schumacher ziet ‘ontspannen’ Norris

Na de GP van Zandvoort – waarin Norris uitviel met een olielek – leek Piastri af te stevenen op zijn eerste wereldtitel. Sindsdien heeft de Brit echter flink wat punten goedgemaakt op zijn teamgenoot. Het verschil tussen beiden bedraagt in aanloop naar de Mexicaanse GP nog slechts veertien WK-punten. Oud-coureur en analist Ralf Schumacher stelde tegenover de Duitse tak van Sky Sports dat de uitvalbeurt in Nederland juist een ‘omslagpunt’ was voor Norris.

“Zandvoort was absoluut een gamechanger voor Norris“, aldus Schumacher. “Daarna besefte hij dat hij sneller kon zijn dan Piastri, zolang hij maar wat meer ontspannen reed. Daar heeft hij hard aan gewerkt, en inmiddels heeft hij zijn routines gevonden die hem helpen.” Norris werd in het verleden geregeld bekritiseerd om zijn gebrek aan mentale veerkracht. Na een tegenvallend resultaat stelde de Brit zich soms kwetsbaar op, wat duidde op een gebrek aan zelfvertrouwen en onrust in de auto. Volgens Schumacher is deze nieuwe, meer ontspannen Norris juist een geduchte tegenstander geworden.

