Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher heeft zich uitgelaten over de coureurs van Red Bull. De Duitser is van mening dat er bepaalde omstandigheden kunnen ontstaan waarin het team Sergio Pérez aan de kant kan zetten.

“Pérez reed sterk in Azerbeidzjan,” schreef Schumacher in zijn column voor Sky Germany. “Hij heeft ook hier en daar de potentie om sneller te zijn dan Max Verstappen. Maar met het oog op het gevecht om de titel, denk ik niet dat hij net zo consistent is als Verstappen. Hij maakt soms onder druk een fout wanneer hij niet zo tevreden is met de auto. Verstappen maakt die fouten niet en dus denk ik dat hij over het hele jaar gezien de betere coureur is.”

“Er doen veel geruchten de ronde in de paddock over de toekomst van Pérez,” vervolgde de broer van Michael Schumacher. “En Red Bull heeft opties: ze hebben Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en er zijn ook nog genoeg coureurs op de markt. Wanneer de relatie tussen Verstappen en Pérez moeizaam wordt, dan zou het logisch zijn om afscheid te nemen van de Mexicaan. Als je goed kijkt, dan zie je dat deze teamgenoten niet goed met elkaar overweg kunnen. En wanneer een team twee coureurs heeft die niet bij elkaar passen, dan is dat uiteindelijk een groot nadeel voor het team.”