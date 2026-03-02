Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher zag hoe Aston Martin een forse flater sloeg tijdens de wintertests in Bahrein. Door problemen met de Honda-motor maakte het team nauwelijks kilometers. Inmiddels gonst het van de geruchten dat Aston Martin mogelijk niet raceklaar is voor Melbourne. Schumacher vreest dat het team een uitdagende periode tegemoet gaat, waarbij het hele project van topman Lawrence Stroll als een kaartenhuis in elkaar zou kunnen storten.

In zijn Backstage Boxengasse-podcast bespreekt Schumacher openlijk de rol van Lawrence Stroll en de tanende competitiviteit van Aston Martin. Het team zette de afgelopen twee jaar al stappen terug, maar 2026 dreigt vooralsnog uit te monden in een nieuw dieptepunt voor de Britse renstal. Ondanks de spraakmakende komst van meesterontwerper Adrian Newey en de opening van gloednieuwe faciliteiten in Silverstone, kwam Aston Martin als minste uit de tests in Bahrein.

“Ik moet toegeven: we zijn nooit echt enthousiast geweest over het hele project”, begon Schumacher. “Daarbij moet ook gezegd worden dat Lawrence Stroll zijn eigen manier van werken heeft. Hij spreekt nauwelijks met iemand. Je ziet hem wel, maar hij geeft zelden interviews. Toch heeft hij dit absoluut niet verdiend.” De Duitser plaatste vraagtekens bij het alleenoptreden van Stroll, waarbij de eindverantwoordelijkheid vrijwel volledig op de schouders van de Canadees rust.

‘Enorme test van geduld’

“Het zorgt overduidelijk voor een enorm probleem binnen het team”, vervolgde Schumacher. “Ik denk dat Lawrence onder enorme druk staat, omdat hij min of meer als een autocraat optreedt. Ik ben benieuwd of hij de druk van investeerders kan weerstaan, want het lijkt erop dat hij de beslissingen grotendeels zelf neemt.” Volgens Schumacher reiken de huidige problemen verder dan een gebrek aan pure snelheid. De hele organisatie in Silverstone zou onder hoogspanning staan. “Aston Martin beweegt momenteel zijwaarts in plaats van vooruit. En dan krijg je nu zo’n dramatische start voor de kiezen.”

LEES OOK: ‘Aston Martin mist cruciale onderdelen, komt beperkt in actie in Australië’

“Ik kan alleen maar hopen dat Stroll en zijn team, inclusief Adrian Newey, de tijd krijgen”, voegde de zesvoudig Grand Prix-winnaar eraan toe. “Het team moet vooral voorkomen dat het als een kaartenhuis in elkaar stort, maar het geduld wordt aan alle kanten getest. Naar verluidt zit Fernando Alonso in zijn laatste jaar, dus die zal gefrustreerd zijn. En we weten allemaal hoe Lance Stroll reageert als het tegenzit: die blijft niet vrolijk. Er zouden al flinke discussies zijn gevoerd”, doelde Schumacher op vermeende spanningen tussen Stroll en zijn ingenieurs. “En natuurlijk is Adrian Newey teleurgesteld. Hij had zich dit project ongetwijfeld rooskleuriger voorgesteld.”

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email

We