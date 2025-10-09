Tweevoudig wereldkampioen in de rallysport Kalle Rovanperä verruilt het rallyrijden voor het racen in een eenzitter. Rovanperä – die ook wel de ‘Max Verstappen van de rallysport’ wordt genoemd – was de jongste kampioen in de tak van autosport, maar heeft nu de ambitie om het tot de Formule 1 te schoppen. ‘Het doel is het hoogst mogelijke niveau te behalen’, vertelt Rovanperä.

Op slechts 22-jarige leeftijd werd Kalle Rovanperä al voor het eerst wereldkampioen in het FIA World Rally Championship (WRC). De Fin heeft daarnaast ook het record voor de jongste rallycoureur met een podiumplaats en de jongste racewinnaar in handen. Mede door al zijn succes in de rallysport, is Rovanperä nu toe aan een nieuwe uitdaging.

“Het was geen makkelijke beslissing om te nemen”, onthult de rallycoureur zijn motivatie om zijn eigen tak van de autosport vaarwel te zwaaien. “Ik heb al zoveel bereikt in de rallysport op mijn leeftijd, dus begon ik na te denken over welke andere uitdagingen ik zou willen aangaan. Het was een moeilijke beslissing, maar het voelt als de juiste keuze om mijn volgende dromen na te jagen. Het is bijzonder om vanaf het begin van deze nieuwe uitdaging de steun van Toyota Gazoo Racing te hebben en in de Super Formula te kunnen racen.”

Formule 1

Rovanperä maakt nog wel het huidige seizoen in het WRC af – waar hij wederom kandidaat voor de wereldtitel is – maar start in 2026 in de Japanse Super Formula. De Fin wil daar twee jaar ervaring opdoen. “Daarna moeten we kijken wat de volgende stappen zullen zijn, maar het doel is om een goed programma met Toyota in formuleauto’s te hebben en te streven naar het hoogst mogelijke niveau”, doelt Rovanperä op de Formule 1. “We hebben de kans om iets heel unieks te doen, en dat is een deel van de motivatie: altijd iets doen wat misschien nog niemand anders heeft gedaan.”

De Fin hangt echter nog niet meteen een deadline aan zijn droom om in de koningsklasse te komen. “Het plan voor de komende jaren is natuurlijk om eerst in de formuleautoracen te komen”, vervolgt Rovanperä. “Ik begin eigenlijk vanaf nul. In het begin zal het lang duren om op snelheid te komen en mijn racevaardigheden en alles op te bouwen. Er is geen tijdschema voor mezelf wanneer ik waar moet zijn. Ik moet me gewoon concentreren op elk seizoen en hard werken en mezelf verbeteren, en als ik resultaten boek, is alles mogelijk.”

