Voor Alpine lijkt de Grand Prix van Azerbeidzjan al voorbij voor die begonnen is. Pierre Gasly start de race zondag vanaf de negentiende plaats, terwijl Esteban Ocon in de kwalificatie niet verder kwam dan P12.

Alpine was met hoge verwachtingen afgereisd naar Azerbeidzjan. In Melbourne – tijdens de laatste Grand Prix voor de lange lentebreak – waren beide coureurs in de slotronde hard met elkaar in aanraking gekomen waardoor het team een zekere dubbele puntenfinish misliep. Achter de schermen waren de afgelopen weken echter alle plooien gladgestreken en een uitgekiend pakket aan updates moest er voor zorgen dat Ocon en Gasly dit weekend weer zouden kunnen stralen.

Brandje blussen

Niets bleek minder waar. Het ging al mis in de eerste (en enige) vrije training op vrijdagochtend. Direct na de start van die sessie vloog de Alpine A523 van Gasly in brand en landgenoot Ocon kwam door technische problemen niet verder dan de achttiende tijd.

VIDEO: vlammen slaan uit de Alpine A523 van Gasly

Geen ideale voorbereiding voor de kwalificatie later op de middag, en dat bleek. Ocon wist zich nog te plaatsen voor Q2, maar moest daarin voortijdig de strijd staken met een versnellingsbakprobleem en kwam niet verder dan de twaalfde tijd.

‘Gebrek aan ritme’

Gasly had het zo mogelijk nog zwaarder. De voormalig coureur van Red Bull en AlphaTauri schatte op het Baku City Circuit een bocht verkeerd in en reed zijn net opgekalefaterde wagen aan gruzelementen. “Het is duidelijk een zeer teleurstellende en zware dag geweest”, aldus Gasly nadat het stof was gaan liggen. “De jongens hebben ongelooflijk werk geleverd om de auto te repareren, ze waren letterlijk een minuut voor de kwalificatie klaar. Ik wil ze enorm bedanken voor hun werk tussen de training en de kwalificatie.” Als oorzaak voor zijn crash, gaf Gasly een gebek aan ritme aan. “Met zo weinig ronden achter mijn naam, remde ik niet hard genoeg. Ik dacht dat ik de bocht kon halen en helaas onderstuurde ik en belandde ik in de muur.”