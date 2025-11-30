Lewis Hamilton wankelt in Qatar! Na een teleurstellende sprintrace ging hij ook tijdens de reguliere kwalificatie onderuit; de zevenvoudig wereldkampioen reed slechts de achttiende tijd en moest al in Q1 het strijdtoneel verlaten. Het is het tweede weekend op rij dat Hamilton er niet in slaagt zich bij de snelste vijftien te voegen. Dat is even zeldzaam als pijnlijk: slechts twee andere Ferrari-coureurs delen deze sombere statistiek.

“Ik voelde me over het algemeen beter”, verzuchtte Hamilton na afloop van de kwalificatie tegenover Sky Sports. “We hebben veranderingen doorgevoerd en ik voelde me beter, maar ik was gewoon niet snel genoeg.” Volgens de statistieken was het de eerste keer in zijn lange carrière dat Hamilton op pure snelheid werd uitgeschakeld in Q1. Ondanks deze nieuwe sof benadrukte hij nog altijd ‘ongelooflijk’ dankbaar te zijn voor de steun van zijn fans: “Zonder hen had ik dit jaar niet overleefd.”

Gasly strooit zout in de wonden

Tijdens het raceweekend in Las Vegas lukte het Hamilton ook al niet om door te stromen naar Q2; de Brit kwam simpelweg tijd tekort om een snelle ronde te zetten. Slechts twee andere Ferrari-coureurs zijn in twee opeenvolgende kwalificaties in Q1 gestrand: Luca Badoer en Giancarlo Fisichella hadden beiden kwalificatieproblemen in het seizoen van 2009.

Het optreden van Hamilton in de sprintrace voorspelt weinig goeds voor de Grand Prix. Vanuit de pitstraat wist hij slechts één plek goed te maken en eindigde hij op een nietszeggende zeventiende plaats. De problemen van Ferrari bleven ook bij rivalen niet onopgemerkt. Alpine-coureur Pierre Gasly strooide na afloop nog wat zout in de wonden. “Zelfs Pierre kwam naar me toe en zei: ‘Man, jullie auto zag er echt slecht uit'”, verklaarde Hamilton bij DAZN. “Ik antwoordde: ‘Ja, no shit, Sherlock!'”

