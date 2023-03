Altijd al eens het gevoel willen ervaren van het rijden in een winnende Formule 1-auto? Voor het lieve sommetje van 99.999 Britse ponden, omgerekend ruim 114.000 euro, staat de officiële RB18-simulator te koop, gebaseerd op de kampioensauto van Max Verstappen. De simulator, inclusief voorvleugel, heeft om die reden de naam Çhampions Edition’meegekregen.

Max Verstappen won vorig jaar 15 van de 22 races in zijn RB18, zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez won twee races. De simulator is volgens Red Bull gebouwd volgens hetzelfde proces als de echte auto en bevat daarbij een gebogen beeldscherm en een computer voor virtueel racen. Het gehele pakket is vergelijkbaar met de prijs van een Porsche 911, een echte welteverstaan.

“We zijn trots dat we samen een unieke sim race-ervaring hebben gecreëerd die coureurs in de cockpit van de kampioenschap winnende RB18 plaatst”, stelt Red Bull-teambaas Christian Horner. “Rijden in een Formule 1-auto is iets waar de meesten van ons alleen maar van kunnen dromen, maar deze simulator komt heel dicht bij de werkelijkheid.”