Max Verstappen gaf de afgelopen jaren al zijn teamgenoten het nakijken. Ook in het huidige seizoen moet Red Bull-debutant Yuki Tsunoda het ontgelden – er staat simpelweg geen maat op de prestaties van de viervoudig wereldkampioen. Boze tongen beweren nog weleens dat Red Bull de auto rond Verstappen ontwerpt, wat het voor zijn teamgenoten lastig zou maken zich aan te passen. Voormalig Ferrari-technicus en topingenieur Rob Smedley ontkent dit echter met klem.

“Max (Verstappen, red.) is zonder twijfel een geweldige coureur”, aldus Rob Smedley in een aflevering van de podcast James Allen On F1. “Het feit dat we kunnen berekenen dat hij nog altijd kans maakt op de titel, zegt al heel wat over wat die gast kan”, voegde hij er lachend aan toe. “Dat is het verschil tussen de groten, toch? Het verschil tussen een heel goede coureur en een geweldige coureur.”

Volgens Smedley weten de besten kansen te grijpen die er eigenlijk niet zijn. “Had Max tweede moeten worden in Singapore? Waarschijnlijk niet”, lichtte hij toe. “Maar als je het mij vraagt, had hij zelfs kunnen winnen. Als hij op zaterdag een betere ronde had neergezet, was hij in de race gewoon uitgelopen. Hij heeft daar opnieuw laten zien hoe goed hij is. De data toont immers aan dat McLaren eigenlijk het hele weekend sneller was.”

‘Het ‘Verstappen-model’ bestaat niet’

“Max heeft dit jaar fantastische races gereden”, vervolgde Smedley zijn lofzang. “Denk aan Monza en Azerbeidzjan – twee redelijk vergelijkbare circuits. Ze wisten de auto daar uitstekend te optimaliseren, zeker gezien de omstandigheden. In Singapore was het wat anders, ook omdat McLaren het in de kwalificatie niet goed deed. Verstappen greep gewoon zijn kans, en dan zien we telkens weer: hij haalt het maximale uit de auto. Laten we eerlijk zijn, er wordt zoveel onzin verteld over dat de auto rond Verstappen is ontworpen”, verzuchtte Smedley. “Natuurlijk, soms beweegt het team wat in zijn richting, maar dat is omdat de ontwerpers rekening houden met waar hij zich comfortabel bij voelt.”

“We zijn nog lang niet op het punt dat we een perfecte auto kunnen bouwen op basis van een ‘Verstappen-model'”, legde Smedley uit. “Laten we gewoon erkennen hoe goed die gast daadwerkelijk is. Hij kan in elke auto stappen en sneller rijden dan wie dan ook op aarde. Het feit dat we het er überhaupt over hebben dat Max in deze fase nog meedoet om de titel, zegt alles over hoe buitengewoon hij is. Ik denk niet dat hij het kampioenschap zal winnen, want McLaren zal nog wel terugkomen op de circuits waar hun auto beter gedijt, maar het feit dat we erover spreken, is al een prestatie van formaat.”

Ingenieur Rob Smedley begon zijn Formule 1-carrière bij Williams en was later werkzaam bij Jordan en Ferrari, voordat hij data-analist werd bij de Formule 1 (Getty Images)

