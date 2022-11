Red Bull-coureur Sergio Pérez is er niet in geslaagd om tweede te worden in het wereldkampioenschap voor coureurs. De Mexicaan beëindigde de Grand Prix van Abu Dhabi op de derde plaats, achter winnaar Max Verstappen en de nummer twee Charles Leclerc.

Voorafgaand aan de race op het Yas Marina Circuit stonden Pérez en Leclerc gelijk in het kampioenschap. Om achter Verstappen tweede te worden in de titelstrijd – en zo Red Bull de eerste 1-2 ooit in het WK voor coureurs te schenken – moest hij in de laatste race van het seizoen voor Charles Leclerc eindigen.

Het uitgangspunt was goed. Péreze startte de Grand Prix vanaf de tweede plaats, terwijl Leclerc vanaf P3 moest starten. Waar de Monegask voor een eenstopper koos, besloot Pérez voor een tweestopper te gaan. Dat kostte hem in eerste instantie meer tijd, maar het leverde hem tegen het einde van de race – op snellere banden – wel een snelheidsvoordeel op ten opzichte van Leclerc. Pérez liep snel in op Leclerc, maar kwam op de finish 1,3 seconden tekort om de Ferrari-coureur te verschalken en dus sloot Pérez het seizoen op de derde plaats in het kampioenschap af. “Het is wat het is”, aldus een realistische Mexicaan. “Uiteindelijk ben ik hier blij mee. Ik heb alles gegeven, het team heeft alles gegeven en ik weet zeker dat we volgend sterker zullen terugkeren.”

(Getty Images)

Verbeterpunten

Pérez weet al waar hij kan en moet verbeteren. “We hebben fantastische momenten en gevechten gehad. Ik heb wel wat geworsteld met het bandenmanagement, dus ik hoop dat ik dat volgend jaar beter kan doen.”