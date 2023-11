De coureurs zijn tevreden na een spannende race in Las Vegas, maar datzelfde kan niet over de lokale fans gezegd worden. Vooraf waren de inwoners van de gokstad al niet zo blij met de Formule 1, maar dat is tijdens het raceweekend alleen maar erger geworden. Sommigen spannen zelfs een rechtszaak aan tegen de competitie.

De eerste training in Las Vegas was maar van korte duur. Carlos Sainz reed over een loszittend putdeksel, dat zijn auto volledig aan flarden scheurde. De sessie werd stilgelegd en niet meer hervat, zodat de marshalls de andere putdeksels konden controleren. Mercedes-teambaas Toto Wolff schampte dat het niets uitmaakt omdat in Europa toch niemand zat te kijken. Op de tribunes zaten echter genoeg mensen die hoopten hun favoriete coureurs te zien.

Dat deze mensen maar negen minuten mee konden kijken was al vervelend genoeg, maar het ging voor hen van kwaad tot erger. De tweede vrije training schoof namelijk steeds verder op. Pas twee en een half uur later begon deze sessie. De fans konden daar echter niets van zien, want zij werden allemaal naar huis gestuurd, ongeacht wat voor kaartje ze hadden. Daar zijn ze bepaald niet blij mee.

En dus doen de fans iets waar Amerikanen erg goed in zijn: ze klagen iemand aan. Specifiek klagen ze de Formule 1 aan. In een zogeheten ‘groepsvordering’ eisen 35.000 fans financiële vergoeding van de organisatie. De bezoekers kregen wel iets van de organisatie, namelijk een tegoedbon van 200 dollar in de fanshop van de Formule 1. Maar dat vinden ze niet genoeg. Gesteund door advocatenkantoor Dimopoulos Injury Law eisen de fans hun geld terug. De advocaten leggen uit dat het niet alleen om de kosten van het kaartje gaat: veel fans hadden ook een hotelovernachting of een kaartje voor het vliegtuig geboekt. Allemaal weggegooid geld, zo redeneren ze.

De fans hebben in ieder geval één belangrijke medestander: Max Verstappen. De Nederlander hoonde al om de tegoedbon. “Dus dan verdient de organisatie er ook nog geld aan?”, reageerde hij. “Ja, geweldig. Leuk. Weet je, als ik een fan was, zou ik de hele tent afbreken. Dit kan toch niet?”

Dranghekken

Een andere klacht van de inwoners heeft te maken met de loopbruggen over de wegen in Las Vegas. De Formule 1 had namelijk schermen met verduisterend folie aangebracht op deze loopbruggen, zodat voorbijgangers niet zonder kaartje naar de race konden kijken. Mensen waren daar uiteraard niet al te enthousiast over, en dus schraapten ze het folie er simpelweg vanaf. Als reactie daarop zette de Formule 1 nieuwe hekken neer, dit keer steviger vastgemaakt, die voorbijgangers het volledige zicht ontnamen en hen praktisch in een tunnel zetten.

Ook had de Formule 1 hekken met zeil langs het circuit gezet om te zorgen dat daar geen toeschouwers stiekem mee konden kijken. Deze hekken bleken echter ook niet voldoende. Op verschillende foto’s is te zien hoe fans deze doeken gewoon kapot scheuren om alsnog naar de race te kunnen kijken.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi: tijdschema, historie en achtergronden

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik op de Grand Prix van Abu Dhabi