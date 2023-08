De derde zege op rij in Zandvoort én een evenaring van Sebastian Vettels record van meest opeenvolgende overwinningen (negen) door een coureur. “En wat een ongelooflijke sfeer. Ik had voor de race al kippenvel”, reageerde een trotse Max Verstappen na afloop van de Dutch GP.

Simpel was het door de wisselende omstandigheden allerminst. “Het weer maakte het er niet gemakkelijker op. Dan was het goed weer, slecht weer en toch opnieuw goed weer.” Verstappen richtte zich tot het publiek: “Maar jullie maakten er altijd een feestje van, ik ben er trots op hier te kunnen winnen en ik ben dat jullie erbij waren.”

Verstappen zag hoe Red Bull steeds de juiste beslissingen nam met het oog op binnenkomen of op de baan blijven, in combinatie met de keuze voor de juiste banden. Zo slaagde hij er mede in om zijn negende zege op rij te boeken, evenveel dus als het record van Vettel.

Recordzege

Op naar de tien, ene nieuwe recordzege dus? Het is gezien de overmacht van Verstappen in het huidige seizoen zeer voor de hand liggend. In Monza kan hij volgende week de eerste Formule 1-coureur ooit worden met een zegereeks in de dubbele cijfers. “Maar daar denk ik volgende week pas aan, eerst hier van genieten. Er staat toch altijd druk op in Zandvoort. Dus ik ben heel blij dat ik heb gewonnen.”

