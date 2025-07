Oliver Mintzlaff, directeur van Red Bull Oostenrijk, bevestigt het ontslag van Christian Horner. Over de precieze redenen houdt hij zich bij monde van een woordvoerder op de vlakte.

De tegenvallende prestaties van dit seizoen vormen volgens meerdere bronnen de concrete aanleiding voor het ontslag op staande voet. Vorig jaar lag Horner al onder vuur door aanhoudende beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een intern onderzoek pleitte hem vrij, een civiele rechtszaak tegen hem loopt echter nog altijd.

“We willen Christian Horner bedanken voor zijn uitzonderlijke werk in de afgelopen twintig jaar. Met zijn onvermoeibare betrokkenheid, ervaring, expertise en innovatie manier van denken is hij van groot belang geweest in de ontwikkeling van Red Bull Racing tot een van de meest succesvolle en attractieve teams in de Formule 1. Dankjewel.”

Binnen de Red Bull Group vallen de Formule 1-activiteiten onder Mintzlaffs verantwoordelijkheid. De Duitser nam eind 2022 die taak op zich na het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Mintzlaff is niet de enige die besluiten over Red Bull Racing neemt, daarin hebben ook de aandeelhouders Chalerm Yoovidhya en Mark Mateschitz (zoon van) een rol.

