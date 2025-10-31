Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve heeft harde kritiek geuit op Red Bull, dat volgens hem Yuki Tsunoda ‘te veel beschermt’ na wederom een teleurstellend raceweekend. De Japanse teamgenoot van Max Verstappen eindigde zondag buiten de top tien tijdens de Grand Prix van Mexico, nadat een pitstop van twaalf seconden zijn race volledig onderuit haalde.

Ondanks het matige resultaat omschreef teambaas Laurent Mekies het optreden van Tsunoda als zijn “beste in lange tijd’. Het is een uitspraak die bij Villeneuve tot verbazing leidt.

Jacques Villeneuve, in de podcast van Sky F1: “Ik begrijp niet hoe een team kan zeggen. Tsunoda ligt nog steeds ver achter zijn teamgenoot. Hij brengt niets qua snelheid, punten voor het team of hulp aan Max in het kampioenschap. En hij heeft veel ervaring. We hebben het beste van hem al gezien, hij zit in de neerwaartse lijn. Het lijkt erop dat ze hem om de één of andere reden overbeschermen.”

‘Minst slechte weekend Tsunoda’

De Canadees laat er geen twijfel over bestaan wat hij van Tsunoda’s weekend vond: “Nee, je kunt niet zeggen dat het een goed weekend was. Misschien was het zijn minst slechte, maar het was geen goed weekend.”

De toekomst van Tsunoda binnen het Red Bull-concern is onzeker. De renstal zal naar verwachting pas na de Grand Prix van Abu Dhabi beslissen over de invulling van de drie nog openstaande stoeltjes. De Japanner dreigt zijn plek te verliezen aan Isack Hadjar, die dit seizoen indruk heeft gemaakt bij Racing Bulls.

Villeneuve waarschuwt dat ervaring geen doorslaggevende factor mag zijn. “We hebben het vaak over situaties als deze. Je hebt ervaring nodig, dat klopt, maar je hebt goede ervaring nodig. Het maakt niet uit of een coureur twintig jaar ervaring heeft. Als hij niet goed genoeg was, zal hij dat nog steeds niet zijn. Hij zal je niet helpen om de nieuwe reglementen te begrijpen of de auto te ontwikkelen en testen”, aldus Villeneuve. “Dus waarom zou je iemand behouden van wie je al weet dat hij niet goed genoeg is? In dat geval kun je beter kiezen voor een jonge rookie of een buitenbeentje, iemand die nieuwe energie en een frisse manier van denken in het team brengt. Wat je nu hebt, weet je: dat is niet voldoende.”

