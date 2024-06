Dat Red Bull door Max Verstappen bovenaan staat in zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap is geen verrassing. Er is echter nog een kampioenschap waar het team de leiding heeft, al zal Red Bull hier wat minder trots op zijn: het schadekampioenschap.

Het Formule 1-team van Red Bull kwam dit jaar ijzersterk uit de startblokken en alles wees erop dat de formatie uit Oostenrijk het seizoen van 2023 nog eens dunnetjes ging overdoen. De concurrentie komt echter met rasse schreden dichterbij waardoor het niet meer zo vanzelfsprekend is dat het team elke race wint. Toch staat Red Bull nog riant bovenaan in de ranglijst van het kampioenschap voor zowel de coureurs als de constructeurs.

Bij de coureurs gaat Max Verstappen namelijk aan de leiding met 194 punten, gevolgd door Charles Leclerc met 138 punten. In het constructeurskampioenschap staat Red Bull bovenaan met 301 punten, gevolgd door Ferrari met 252 punten. In het beruchte schadekampioenschap is het Sergio Pérez die de lijst aanvoert. De geschatte schade die de Mexicaan dit seizoen tot dusver bij elkaar heeft gereden staat nu op 2.769.000 dollar. Alexander Albon volgt hem redelijk op de voet en heeft Williams een extra kostenpost van 2.270.750 dollar bezorgd.

Kleine kanttekening is dat het bedrag bij Pérez behoorlijk omhoog is gegaan door de startcrash in Monaco. Bekijk hier de beelden van de megacrash waarbij zijn RB20 in een wrak transformeert.