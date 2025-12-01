Red Bull weerspreekt topadviseur Helmut Marko en bevestigt dat Kimi Antonelli eerlijk werd ingehaald door Lando Norris tijdens de GP van Qatar. De WK-leider beperkte daarmee de schade in het kampioenschap. Volgens Marko was hier echter sprake van doorgestoken kaart en liet Antonelli de Brit met opzet passeren. Het leidde tot online bedreigingen aan het adres van de Italiaan. In een nieuw statement gaat Red Bull door het stof.

Voor Red Bull kwam de inhaalactie van Norris op Antonelli direct verdacht over. Race-ingenieur Gianpiero Lambiase liet via de boordradio weten dat hij het niet vertrouwde. “Ik weet niet wat er met Antonelli is gebeurd”, verklaarde hij aan Max Verstappen. “Het lijkt erop dat hij gewoon aan de kant is gegaan en Norris heeft laten passeren.” Ook Helmut Marko zag er niets anders in dan een bewuste geste van de Mercedes-rookie. “Hij liet hem gewoon passeren, dat was overduidelijk”, zei hij tegenover meerdere media.

Red Bull: ‘Opmerkingen zijn duidelijk onjuist’

Als motorleverancier van McLaren zou Mercedes er alles aan gelegen zijn dat Norris straks het kampioenschap wint. Toto Wolff haalde deze geruchten echter keihard onderuit en richtte zijn pijlen daarbij op Marko. “Hij moet zich laten nakijken; volgens mij ziet hij spoken”, reageerde de teambaas fel. Enkele sociale­ media-gebruikers vermoedden echter ook dat McLaren en Mercedes onder één hoedje speelden en koelden hun woede op Antonelli. Op Instagram kreeg de jonge Italiaan flink wat nare berichten en bedreigingen te verduren. Mercedes kaartte dit aan bij de FIA.

Red Bull heeft inmiddels een statement naar buiten gebracht naar aanleiding van Marko’s uitspraken. “Opmerkingen die direct na de GP van Qatar werden gemaakt en die suggereerden dat Kimi Antonelli Lando Norris opzettelijk had laten inhalen, zijn duidelijk onjuist”, laat het team van Max Verstappen weten. “Beelden tonen dat Antonelli even de controle over zijn auto verloor, waardoor Norris hem kon passeren. We betreuren ten zeerste dat dit heeft geleid tot online misbruik.”

