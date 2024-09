Met een oproep aan de FIA te onderzoeken of de voorvleugels van McLaren en Mercedes legaal zijn, toont adviseur Helmut Marko zich niet alleen een slecht verliezer. Hij spelt Red Bull er ook, ongewild, een brevet van onvermogen mee op. De stierenstal drijft sterrijder Max Verstappen steeds verder in de armen van Mercedes.

De paniek moet inmiddels wel vrij groot zijn. Na maandenlange excuses en zalvende woorden om de problemen van de RB20 te maskeren, beseft de top van Red Bull dat 2024 zomaar in een grote flop kan eindigen. Zowel de coureurs- als constructeurstitel loopt gevaar, nu McLaren de aanval op beide fronten heeft geopend. Het is alarmfase 1 is, zo stelde Max Verstappen zaterdag in Monza na zijn slechtste kwalificatie (zevende) sinds tijden.

Vader Jos, maar ook Max Verstappen hebben er al maanden voor gewaarschuwd. De zelfgenoegzaamheid binnen Red Bull zou weleens ernstige gevolgen kunnen hebben. Met het vertrek van ontwerpgoeroe Adrian Newey en de ‘zaak Horner’, de teambaas is door een werkneemster beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, heeft de stierenstal het afgelopen jaar nogal wat ‘afleiding’ gehad. Met gevolgen.

‘Aan onszelf te danken’

Op technisch vlak doet het gemis van Newey zich al voelen. Nu McLaren Red Bull voorbij is gestreefd en Mercedes en Ferrari de kloof ook (zo goed als) hebben gedicht, worden het inzicht en de kennis van het ontwerpgenie node gemist. Ondanks een flinke upgrade onlangs van de RB20 is het de voorsprong kwijtgeraakt. Dat het (nog) geen grotere consequenties heeft gehad, is vooral te danken aan Verstappens stuurmanskunsten (zie het verschil met collega Pérez). Maar hij kan daarmee niet langer alle problemen maskeren. “We hebben dit aan onszelf te danken”, stelde de wereldkampioen in Monza na zijn zesde plaats. “Er zijn geen excuses meer.”

Verstappen reageerde na de kwalificatie diplomatiek en professioneel op de zorgen die er rond de auto zijn. Hij besefte dat het niet het moment was een bom onder het team te leggen. Maar na de race, waarin Red Bull andermaal een bijrol vervulde, was hij een stuk stelliger. Zijn enige wens is competitief racemateriaal, daar ontbreekt het hem aan. Wat dat betreft getuigde de uitspraak van Helmut Marko na de kwalificatie, volgens hem moeten de voorvleugels van McLaren en Mercedes eens op legaliteit worden gecontroleerd, van zwakte.

De excuses zijn op

Red Bull moet de oplossing van het (balans)probleem met de RB20 in eigen huis zoeken, niet met de vinger naar de concurrentie wijzen. Marko’s verzoek komt niet bijster sterk over en klinkt als dat van een slecht verliezer. Het wordt tijd dat er iemand bij Red Bull opstaat om ‘het raadsel’, zoals Marko het probleem noemt, op te lossen. Er kan niet langer met hagel worden geschoten, de excuses zijn op, de renstal is het imago van onoverwinnelijkheid kwijt. Met de zoektocht naar oude(re) configuraties is duidelijk hoe groot de problemen en verwarring zijn.

Er worden van teambaas Christian Horner en technisch directeur Pierre Waché oplossingen gevraagd. En snel. Want op deze manier drijft Red Bull sterrijder Verstappen zelf in de schoot van Mercedes. Toto Wolff zal hem in 2026 met open armen ontvangen en George Russell er best voor willen opofferen.

