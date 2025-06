Zowel Red Bull als Ferrari wil upgrades meenemen naar de aankomende GP van Oostenrijk. Naar verluidt focussen de Italianen zich op een nieuwe vloer en een herziene achterophanging, terwijl Red Bull eveneens de vloer aanpakt, maar ook veranderingen doorvoert aan de vleugels en de voorophanging. Op het circuit in Spielberg, waar grip een cruciale rol speelt, willen beide teams opnieuw de jacht openen op McLaren.

Na de GP van Canada lijkt McLaren, de huidige aanvoerder in zowel het constructeurs- als het rijderskampioenschap, niet langer onverslaanbaar. De afgelopen maanden was de MCL39 bij uitstek de meest geduchte bolide op de grid, maar in Montréal leek het team een stukje van zijn dominantie te hebben ingeleverd. Met een reeks nieuwe upgrades willen concurrenten Ferrari en Red Bull opnieuw meestrijden om de overwinningen. Max Verstappen won dit jaar al twee Grands Prix, maar bij de Scuderia wachten ze nog altijd op hun eerste zege.

Nieuwe onderdelen bij de topteams

Kenners verwachten dat de tweede seizoenshelft een stuk spannender kan worden. Als de andere topteams erin slagen om dichter bij McLaren te komen, kunnen we – net als vorig jaar – veel verschillende racewinnaars zien. Wat betreft de upgrades die Ferrari meeneemt naar Spielberg, is teambaas Fred Vasseur voorzichtig positief. Tegenover de media in Montréal bevestigde hij dat de auto in de basis competitief is, maar dat het team vaak punten laat liggen bij het afstellen. “In Monaco konden we vooraan rijden, ook tijdens het rondje voor poleposition”, aldus de Fransman. “Daar moeten we ons op focussen. Maar als we willen presteren zoals toen, moeten we in de eerste plaats een goed weekend hebben qua uitvoering. En dat is waar we in Canada enorm gefaald hebben.”

Ook Mercedes, dat in Canada profiteerde van de juiste omstandigheden en beide coureurs op het podium zag eindigen, neemt nieuwe onderdelen mee naar Oostenrijk. Plaatsvervangend technisch directeur Simone Resta onthulde dat het team verdere ontwikkelingen wil doorvoeren op de Red Bull Ring. “Ik zou overal tekenen om de stunt van Montréal te herhalen”, zei de Italiaan in een terugblik op de Canadese GP. “In Imola en Spanje hebben we al een beter beeld gekregen van de kenmerken van de W16. In Oostenrijk kunnen we voortbouwen op die kennis. Natuurlijk brengen we ook nieuwe onderdelen mee, dus laten we vooral afwachten wat Spielberg ons brengt.”

Ferrari en Red Bull hopen door middel van upgrades het gat naar McLaren verder te dichten (Getty Images)

