Red Bull-teambaas Christian Horner heeft aangekondigd dat het team plannen heeft om het aantal coureurs in zijn juniorprogramma te verminderen. Bekend om zijn strategie om jong talent in de Formule 1 te brengen, heeft Red Bull onder begeleiding van adviseur Helmut Marko zes rijderskampioenschappen gewonnen. Maar nu mikt het team op het ontdekken van de volgende Sebastian Vettel of Max Verstappen en kiest het voor kwaliteit boven kwantiteit.

Van de zeven Red Bull-rijders in de Formule 2 blijft alleen de Japanse racer Ayumu Iwasa in de race voor de titel. Dit heeft Horner ertoe aangezet de focus van het juniorprogramma te verleggen naar het behouden van alleen het meest veelbelovende talent. “Een Max Verstappen of een Sebastian Vettel, die komen niet elk seizoen langs. Dus, het is gewoon ervoor zorgen dat je dat talent identificeert wanneer het zich voordoet,” zei Horner in de ESPN Podcast.

De effectiviteit van Red Bulls ontwikkelingsprogramma is echter in twijfel getrokken sinds het aantrekken van Sergio Perez in 2021, de eerste coureur sinds Mark Webber in 2006 die niet uit hun eigen academie kwam. Toen Pierre Gasly vorig jaar naar Alpine ging, koos Red Bull opnieuw voor een buitenstaander door Mercedes’ Nyck de Vries aan te trekken.

Desondanks blijft Red Bull vasthouden aan de ontwikkeling van jong talent, met een focus op de lagere formules. Ondanks enige kritiek blijft hun ontwikkelingsprogramma een belangrijke springplank naar de Formule 1. De toekomst zal uitwijzen of hun nieuwe strategie vruchten zal afwerpen.

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!