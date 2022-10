De FIA heeft de rapporten betreffende het budgetplafond van 2021 afgerond. Daaruit is gebleken dat Red Bull, zoals de geruchten al deden vermoeden, met minder dan 5 procent van de maximale 145 miljoen dollar over het budgetplafond is gegaan. Aston Martin wordt ook genoemd, maar dat gaat om een zogenaamde ‘procedurele overtreding’.

Red Bull is hiermee het enige team dat ook nog eens onder de zogenaamde ‘minor overspend breach’ valt. Red Bull zou daardoor het budgetplafond met minder dan 5 procent, hooguit dus 7,25 miljoen dollar, hebben overschreden in het seizoen 2021, toen dit budgetplafond geïntroduceerd werd.

Ook Aston Martin heeft zich niet helemaal aan de regels gehouden, maar daar gaat het niet om een overschrijding van het budgetplafond. Zij kunnen, net als Red Bull, mogelijk een straf krijgen vanwege een ‘procedurele overtreding’. De andere acht teams zijn, blijkt uit het verslag van de FIA, onder het budgetplafond van 145 miljoen dollar gebleven.

Over een straf voor Aston Martin en Red Bull is nog niets bekend. De FIA Cost Cap Administration ‘bepaalt momenteel de juiste handelwijze die moet worden genomen onder de financiële reglementen met betrekking tot Aston Martin en Red Bull en verdere informatie zal worden gecommuniceerd in overeenstemming met de reglementen’, laat de FIA weten.

Mogelijke straffen

In het reglement staan de mogelijke sancties voor een ‘minor overspend’. De lichtste straf die gegeven kan worden is een publieke tik op de vingers, een straf zonder echte gevolgen. Tevens kan er een boete uitgedeeld worden. Maar het kan ook een serieuze straf worden met gevolgen. Zo kunnen er door de FIA punten worden afgetrokken, zowel in het constructeurs- als coureurskampioenschap, in het seizoen van de overtreding.

Een van de andere mogelijke straffen is uitsluiting van meerdere sessies, in dit geval de vrije trainingen of kwalificaties. Een uitsluiting van de race is niet mogelijk. Daarnaast kan het gebeuren dat Red Bull als straf volgend jaar minder aerodynamische of andere tests uitvoeren. De laatste mogelijkheid is een verlaging van het budgetplafond voor het volgende jaar.

Politieke strijd

Het rapport van de FIA zal tot onvrede leiden bij Ferrari en Mercedes. Zij waren zeer uitgesproken toen in Singapore de geruchten over een overschrijding door Red Bull rondgingen in de paddock. Mercedes-teambaas Toto Wolff wist al zeker dat Red Bull een van de schuldigen was en noemde dat een ‘publiek geheim’.

Wolff riep de FIA daarom om hard op te treden als teams over het budgetplafond zijn gegaan. “Het budgetplafond is namelijk hét belangrijkste middel in de regels om een gelijk speelveld te behouden”, zei Wolff in Singapore. “Het is daarom essentieel dat we ook zien dat deze regels worden gehandhaafd”, stelde de Oostenrijker, die ervan overtuigd is dat dat ook gaat gebeuren. “De FIA, en vooral president Mohammed Ben Sulayem, hebben laten zien dat ze zich vrij stevig opstellen om allerlei soorten regels te handhaven.”

Ook Ferrari zal niet blij zijn met de uitkomst van het FIA-rapport. Teambaas Mattia Binotto maakte al duidelijk dat een kleine overtreding van een paar miljoen al genoeg kan zijn voor een halve seconde tijdswinst op de baan. Dat vindt de Italiaan niet kunnen, omdat dat voordeel dan niet alleen in 2021 is behaald, maar ook blijvend is voor dit en komend seizoen. “Het zet de geloofwaardigheid in het algemeen op het spel”, aldus Binotto.