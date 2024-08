Volgens Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko neemt Mercedes een dapper besluit door Andrea Kimi Antonelli volgend seizoen het zitje naast George Russell te gunnen. De Oostenrijker gelooft wel dat Red Bull de wegvoor Mercedes heeft geplaveid. “Als iemand het talent heeft, dan werkt het. Wij hebben het eerder laten zien met Max Verstappen”, aldus Marko.

Red Bull liet Verstappen in 2015 op 17-jarige leeftijd zijn GP-debuut maken in de Formule 1. “Antonelli heeft veel getest in een oude F1-wagen. Als iemand opkomt, dan maakt het niet uit hoe oud hij is. Als iemand het talent heeft, laten we hem dan gewoon in de auto zetten. Het heeft Mercedes zeker geholpen (dat Red Bull in het verleden Verstappen op jeugdige leeftijd promoveerde) om deze beslissing te nemen”, vertelt Marko in de podcast Inside Line F1.

‘Ferrari had eerste optie op Antonelli’

Volgens Marko had Ferrari overigens de eerste optie om het Italiaanse talent vast te leggen. Bij Red Bull stond Antonelli nimmer serieus op de radar, vertelt hij. “Nee, hij reed voor Tony Kart. Tony Kart had in het verleden een samenwerking met Ferrari en natuurlijk hebben we een beetje gekeken, maar je kunt niet alle coureurs hebben, zeker niet als ze zo jong zijn. Ferrari heeft Antonelli niet genomen, ook al had men de eerste optie. Daarna heeft Mercedes hem kunnen contracteren. Laten we gaan kijken hoe hij het gaat doen in de Formule 1.”

Bij Mercedes neemt Antonelli de plek over van Lewis Hamilton, die na dit seizoen de overstap maakt naar Ferrari. Morgen zal Antonelli tijdens de eerste vrije training voor de Italiaanse GP op Monza uitkomen in VT1, de eerste vrije training. Het officiële nieuws van zijn promotie tot teamgenoot van George Russell bij Mercedes wordt zeer binnenkort bekendgemaakt, mogelijk al in Monza.

