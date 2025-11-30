Helmut Marko laat er geen twijfel over bestaan: Red Bull denkt niet lichtzinnig over de recente uitspraken van Max Verstappen over een mogelijk pensioen. Volgens de topadviseur moeten de woorden van de Nederlander letterlijk worden genomen, zeker nu Verstappen zelf heeft aangegeven dat de reglementswijzigingen voor 2026 zijn toekomst in de sport kunnen bepalen. Hij heeft immers nog genoeg andere ambities binnen de autosport.

Tijdens het raceweekend in Qatar maakte Verstappen opnieuw duidelijk dat hij zonder aarzelen afscheid zou nemen van de Formule 1 als de nieuwe auto’s hem niet bevallen. “Mijn contract loopt tot 2028, maar mijn toekomst hangt af van de nieuwe regels in 2026, en of die leuk zijn”, verkondigde hij tegenover nieuwsbureau PA. “Als ze niet leuk zijn, kan ik me niet voorstellen dat ik hier nog heel lang blijf rondhangen.”

Verstappen benadrukte dat hij niet in de sport blijft om records na te jagen. “Het winnen van zeven titels staat niet op mijn lijstje”, voegde hij eraan toe. De Nederlander veroverde de afgelopen jaren vier wereldkampioenschappen, maar het record staat op naam van Michael Schumacher en Lewis Hamilton; beiden werden zeven keer kampioen. “Ik weet dat ik na dit seizoen nog drie jaar heb, dus op papier zou het kunnen dat ik er zeven win”, aldus Verstappen. “Maar het is niet iets wat ik moet doen voordat ik de sport verlaat. Ik kan er morgen makkelijk mee stoppen.”

‘Iets om serieus te nemen’

Ook zijn andere hobby’s binnen de autosport en zijn jonge gezin spelen een rol. “Ik heb veel andere passies, ook in andere racecategorieën”, legde Verstappen uit. “Daarbij wil ik meer tijd met mijn gezin doorbrengen en mijn eigen schema volgen. En ik weet dat als ik het hoofdstuk afsluit, het echt afgesloten is. Ik kan met niet voorstellen dat ik stop en dan nog eens terugkom. Als ik stop, stop ik echt.”

Red Bull-topadviseur Helmut Marko neemt die uitspraken uiterst serieus. “Het zou een nogal vervroegd pensioen voor hem (Verstappen, red.) zijn”, grapte hij tegenover de Duitse tak van Sky Sports. “Maar ja, het is iets om serieus te nemen”, vervolgde hij ernstig. “Hij is iemand die zich goed moet voelen en plezier moet hebben. Max heeft al zoveel bereikt en is niet het type dat de records van Schumacher en Hamilton wil evenaren. Ik zou het hem niet kwalijk nemen als hij zou zeggen: ‘Dank je wel, dit was het.'”

