Met de eerste race – de Grand Prix van Emilia-Romagna – komend weekend in Europa keert de Formule 1 terug naar een meer regulier stramien. Voorbij zijn de overzeese races in het Midden-Oosten, Australië en de VS, en dat betekent werk aan de winkel voor de ontwerpafdelingen.

Niet dat die de afgelopen weken stil hebben gezeten, maar vanaf Imola zullen de teams volop met updates komen, verwacht onze techniekexpert Rob van den Heijkant. “Jazeker. De komende tijd staan er weer wat ‘normalere’ races op het programma. Dan zullen we waarschijnlijk veel doorontwikkeling vanuit het bestaande concept gaan zien. En als er updates komen, zijn het altijd grote pakketten, niet meer de kleine dingetjes. De updates moeten namelijk echt iets opleveren want anders ga je er niet tonnen in steken. Dat geld is er met de budget cap niet meer.”

Red Bull

Naar verwachting komt Mercedes met een totaal andere auto naar Italië, maar bij Red Bull dat inmiddels een straatlengte voorsprong heeft in het kampioenschap, lijkt zo’n drastische ingreep niet echt noodzakelijk. “Als ik Red Bull was zou ik alvast naar volgend jaar kijken”, aldus Van den Heijkant. “Je ziet dat het daar zo soepeltjes loopt. De anderen zitten er nog zo ver vanaf. Met al die 1-2’s die ze nu allemaal aan elkaar rijden, zijn ze er zo. Je zou de helft van het team al op volgend jaar kunnen zetten, om alvast wat extreme concepten voor 2024 te bekijken.”

