Na de zomerpauze begint de Formule 1 vandaag met de eerste twee vrije trainingen voor de Dutch GP in Zandvoort officieel aan de tweede helft van het seizoen. Slechts drie teams hebben voor de GP van Nederland besloten wijzigingen door te voeren aan hun wagens. Een van de drie is Red Bull Racing, het team van Max Verstappen en Yuki Tsunoda.

Red Bull Racing komt met een aangepaste voorvleugel. De Oostenrijkse renstal heeft gekozen voor langere flapelementen aan de voorkant, bedoeld om de beschikbare downforce te vergroten. Volgens de FIA-documentatie moeten de aanpassingen bijdragen aan een hogere belasting bij grotere hellingshoeken, hetgeen past bij de specifieke karakteristieken van het Zandvoortse circuit. Denk aan de kombochten.

Lees ook: Kicken op kombochten tijdens de Dutch GP

Naast Red Bull hebben ook Alpine en Stake F1/Sauber updates meegenomen. Het Franse team introduceert nieuwe remkoelingselementen aan de achterzijde, Stake F1/Sauber wijzigde het ontwerp van de achterste remvleugelgeleiders om de luchtstroming rond de achterkant van de auto te optimaliseren. De overige zeven teams verschijnen zonder technische wijzigingen aan de start in Zandvoort.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.