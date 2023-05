Tijdens de Grand Prix van Miami zullen de bolides van Max Verstappen en Sergio Pérez worden voorzien van roze, blauwe en paarse accenten. Dit naar aanleiding van een ontwerpwedstrijd die Red Bull eerder dit jaar aankondigde voor haar fans.

“De Make Your Mark-wedstrijd is geweldig,” aldus Christian Horner. “We hebben onze fans de kans gegeven om onze kleurstelling te beïnvloeden tijdens de drie races in de Verenigde Staten. Het is belangrijk voor ons als team om de fans te betrekken bij wat we doen en ze unieke kansen te bieden zoals deze. We gaan zeker opvallen wanneer je die wagen op de baan ziet. Ik ben benieuwd wat ze gaan bedenken voor Austin en natuurlijk Las Vegas, dat belooft heel spannend te worden.”

Tijdschema Miami GP: starttijden van alle sessies op het Miami International Autodrome

Martina Andriano, de ontwerper en winnares van dit ontwerp, zei: “Toen ik erachter kwam dat ik gewonnen had, was ik geschokt en sprakeloos, ik kon het niet geloven. Het voelt als een gekke droom. Sinds ik begon met mijn studie grafisch ontwerp, wilde ik iets ontwerpen voor een auto, zoals een kleurstelling, een pak of een helm. Deze kans van Red Bull is iets groots. Dit wordt mijn allereerste race, de auto krijgt mijn ontwerp en ik sta in de garage. Het wordt een geweldige week.”

Fans reageerden gematigd enthousiast op het resultaat. Eerder prikkelde Red Bull al met wat voorproefjes en die vielen wat beter in de smaak.