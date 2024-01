Red Bull komt voor het eerst met een eigen hypercar, genaamd de RB17. Christian Horner beschrijft de nieuwe auto als ‘Adrian Newey Unleashed’, omdat de ingenieur bij het maken van deze auto niet gebonden is aan het Formule 1-reglementenboek.

Het is niet de eerste keer dat Newey een hypercar ontwikkelt, maar wel de eerste keer dat hij dit doet met de middelen van Red Bull Advanced Technologies. Eerder ontwierp Newey namelijk de Aston Martin Valkyrie.

De naam RB17 wordt gekozen omdat deze naam nog niet eerder door het Red Bull-team is gebruikt. In 2021 koos het team namelijk voor de naam RB16B vanwege het uitstellen van reglementswijzigingen, en daarom is deze naam nu beschikbaar voor het project van Newey.

Christian Horner, teambaas van Red Bull, vertelt over het project tegenover Autocar: “Adrian wilde eigenlijk al in 2014 een auto voor ons maken, destijds vond hij een route via Aston Martin. Red Bull Advanced Technologies bestaat nu 8 jaar, in die tijd hebben we enorm veel kennis opgedaan. Met het budgetplafond is het belangrijk dat er projecten zijn om hun bestaan te rechtvaardigen, zodat we onze middelen kunnen behouden.”

De auto zal gebruikmaken van een V8-hybride motor, die meer dan 1100 pk levert. De auto kost dan ook meer dan 5 miljoen euro. Newey zelf zei het volgende over de auto: “De RB17 destilleert alles wat we weten over het maken van een winnende F1-auto.”