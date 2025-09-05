Met nog maar negen Grands Prix te gaan totdat in het 2026-seizoen de reglementen op de schop gaan, gaat de focus bij steeds meer renstallen volledig op volgend jaar. Toch is Red Bull nog niet klaar met de wispelturige RB21, en komt de renstal alsnog met een groot upgradepakket voor de bolide in Monza. Met name de vloer is onder handen genomen voor de GP Italië.

Red Bull heeft met name subtiele aanpassingen gedaan aan de vloer. Zo zijn de randen en fences aangepast om extra neerwaartse druk te generen. Ook de schotten voor de sidepods zijn gewijzigd, en bij de voorvleugel zijn de derde en vierde flap ingekort om de balans te bewaren. Dat laatste is een upgrade specifiek voor de karakteristieken van het circuit van Monza.

Ook andere teams brengen upgrades naar Monza

Red Bull is niet het enige team dat hun bolide aanpast voor de Temple of Speed. Ook McLaren voert meerdere wijzigingen door aan hun MCL39. Het Britse team heeft een geheel nieuwe achtervleugel op de bolide geschroefd, en neemt een nieuwe behuizing rond de voorwielophanging mee. McLaren hoopt zo aan de lage downforce-eisen van Monza te voldoen. Ook Red Bulls zusterteam Racing Bulls neemt upgrades mee. De renstal uit Faenza heeft onder meer een nieuwe flap voor de achtervleugel – specifiek voor Monza – en updates aan de vloer doorgevoerd.

Thuishelden Ferrari nemen ondertussen een nieuw ontwikkelde flap voor de voorvleugel mee, waarmee zowel de downforce als drag wordt verminderd. Het team van Mercedes heeft net als Red Bull en Racing Bulls de vloer aangepast, om meer performance uit het onderdeel te kunnen halen.

